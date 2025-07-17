Кошелек обеднеет на 350 евро - что стоит знать перед поездкой на Корфу

Один из курортов Европы "грабит" туристов на 350 евро
Отдыхающих, которые этим летом направляются на греческий остров Корфу, ждет разочарование. Туристов предостерегли, почему по прибытии лучше выставлять сеть связи вручную.
Об этом пишет Daily Mail.
Повышение тарифов на Корфу
Один из туристов рассказал, что после приземления на греческий остров получил сообщение от сервиса под названием "Rate Advice" ("Советы по тарифам").
"Добро пожаловать в Албанию! Звонки, текстовые сообщения и передача данных в Албании являются платными и не выходят за пределы ваших стандартных тарифных планов. Дополнительный тарифный план Roam Beyond для этого направления можно приобрести в приложении iD Mobile всего за 7 евро", — говорилось в сообщении.
Хотя остров Корфу находится на северо-западе Греции, он расположен в 48 километрах от Ксамиля — небольшого прибрежного поселка на ривьере Южной Албании. Таким образом туристы могут автоматически присоединиться к связи Албании, а не Греции.
Путешественники предупреждают о заоблачных албанских тарифах. В частности, некоторым за несколько дней пользования связью и интернетом насчитали 350 евро.
Чтобы избежать таких космических сумм, путешественникам рекомендуется или сообщить своему оператору о ситуации, или выключить "роуминг". Также можно вручную выбрать греческую сеть в настройках своего телефона, а не полагаться на автоматический выбор сети.
Напомним, ранее мы рассказывали, что на один из самолетов в Индии напали пчелы. Также американец нашел хитрый способ, с помощью которого бесплатно летал шесть лет.
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