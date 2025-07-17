Кошелек обеднеет на 350 евро - что стоит знать перед поездкой на Корфу

Пейзажи острова Корфу. Фото: tripadvisor.com

Отдыхающих, которые этим летом направляются на греческий остров Корфу, ждет разочарование. Туристов предостерегли, почему по прибытии лучше выставлять сеть связи вручную.

Об этом пишет Daily Mail.

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Повышение тарифов на Корфу

Один из туристов рассказал, что после приземления на греческий остров получил сообщение от сервиса под названием "Rate Advice" ("Советы по тарифам").

"Добро пожаловать в Албанию! Звонки, текстовые сообщения и передача данных в Албании являются платными и не выходят за пределы ваших стандартных тарифных планов. Дополнительный тарифный план Roam Beyond для этого направления можно приобрести в приложении iD Mobile всего за 7 евро", — говорилось в сообщении.

Хотя остров Корфу находится на северо-западе Греции, он расположен в 48 километрах от Ксамиля — небольшого прибрежного поселка на ривьере Южной Албании. Таким образом туристы могут автоматически присоединиться к связи Албании, а не Греции.

Турист пользуется телефоном. Фото: freepik.com

Путешественники предупреждают о заоблачных албанских тарифах. В частности, некоторым за несколько дней пользования связью и интернетом насчитали 350 евро.

Чтобы избежать таких космических сумм, путешественникам рекомендуется или сообщить своему оператору о ситуации, или выключить "роуминг". Также можно вручную выбрать греческую сеть в настройках своего телефона, а не полагаться на автоматический выбор сети.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на один из самолетов в Индии напали пчелы. Также американец нашел хитрый способ, с помощью которого бесплатно летал шесть лет.