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Головна Туризм На популярному курорті запровадили нові штрафи для туристів

На популярному курорті запровадили нові штрафи для туристів

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 14:07
Курорт в Іспанії ввів нові штрафи для туристів
Пляж в іспанській Малазі. Фото: tripadvisor.com

Влада іспанського міста Малага зайняло тверду позицію щодо недисциплінованої поведінки туристів. Вона запровадила правила, які вимагають від відпочивальників дотримання дрес-коду та поваги до місцевих жителів.

Про це пише Daily Mail.

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У центрі Малаги мешканці неодноразово протестували проти іноземців, які ходять по місту в бікіні або шортах. 

Мерія постійно нагадує про дрес-код відпочивальникам: "Як на вулиці, так і в громадських місцях завжди носіть верхній одяг з поваги та гігієни до мешканців".

На популярному курорті запровадили нові штрафи для туристів - фото 1
Вулиці іспанської Малаги. Фото: tripadvisor.com

Нині влада нормативно закріпила це правило. З липня забороняється носити купальники та плавки в центрі міста та інших публічних, туристичних локаціях за межами пляжів. Тепер порушникам загрожує штраф до 750 євро.

Нагадаємо, експертка розповіла, чому небезпечно в літак взувати босоніжки. Також ми писали, коли вигідно летіти на відпочинок в Дубай.

правила подорож Іспанія штраф туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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