Курорт в Іспанії ввів нові штрафи для туристів

Пляж в іспанській Малазі. Фото: tripadvisor.com

Влада іспанського міста Малага зайняло тверду позицію щодо недисциплінованої поведінки туристів. Вона запровадила правила, які вимагають від відпочивальників дотримання дрес-коду та поваги до місцевих жителів.

Про це пише Daily Mail.

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У центрі Малаги мешканці неодноразово протестували проти іноземців, які ходять по місту в бікіні або шортах.

Мерія постійно нагадує про дрес-код відпочивальникам: "Як на вулиці, так і в громадських місцях завжди носіть верхній одяг з поваги та гігієни до мешканців".

Вулиці іспанської Малаги. Фото: tripadvisor.com

Нині влада нормативно закріпила це правило. З липня забороняється носити купальники та плавки в центрі міста та інших публічних, туристичних локаціях за межами пляжів. Тепер порушникам загрожує штраф до 750 євро.

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