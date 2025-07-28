Курорт в Испании ввел новые штрафы для туристов

Пляж в испанской Малаге. Фото: tripadvisor.com

Власти испанского города Малага заняли твердую позицию в отношении недисциплинированного поведения туристов. Она ввела правила, которые требуют от отдыхающих соблюдения дресс-кода и уважения к местным жителям.

Об этом пишет Daily Mail.

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В центре Малаги жители неоднократно протестовали против иностранцев, которые ходят по городу в бикини или шортах.

Мэрия постоянно напоминает о дресс-коде отдыхающим: "Как на улице, так и в общественных местах всегда носите верхнюю одежду из уважения и гигиены к жителям".

Улицы испанской Малаги. Фото: tripadvisor.com

Сейчас власти нормативно закрепили это правило. С июля запрещается носить купальники и плавки в центре города и других публичных, туристических локациях за пределами пляжей. Теперь нарушителям грозит штраф до 750 евро.

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