Курорт в Испании ввел новые штрафы для туристов

На популярном курорте ввели новые штрафы для туристов
Власти испанского города Малага заняли твердую позицию в отношении недисциплинированного поведения туристов. Она ввела правила, которые требуют от отдыхающих соблюдения дресс-кода и уважения к местным жителям.
Об этом пишет Daily Mail.
Что запретили туристам в Малаге
В центре Малаги жители неоднократно протестовали против иностранцев, которые ходят по городу в бикини или шортах.
Мэрия постоянно напоминает о дресс-коде отдыхающим: "Как на улице, так и в общественных местах всегда носите верхнюю одежду из уважения и гигиены к жителям".
Сейчас власти нормативно закрепили это правило. С июля запрещается носить купальники и плавки в центре города и других публичных, туристических локациях за пределами пляжей. Теперь нарушителям грозит штраф до 750 евро.
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