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Главная Туризм На популярном курорте ввели новые штрафы для туристов

На популярном курорте ввели новые штрафы для туристов

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 14:07
Курорт в Испании ввел новые штрафы для туристов
Пляж в испанской Малаге. Фото: tripadvisor.com

Власти испанского города Малага заняли твердую позицию в отношении недисциплинированного поведения туристов. Она ввела правила, которые требуют от отдыхающих соблюдения дресс-кода и уважения к местным жителям.

Об этом пишет Daily Mail.

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В центре Малаги жители неоднократно протестовали против иностранцев, которые ходят по городу в бикини или шортах.

Мэрия постоянно напоминает о дресс-коде отдыхающим: "Как на улице, так и в общественных местах всегда носите верхнюю одежду из уважения и гигиены к жителям".

На популярному курорті запровадили нові штрафи для туристів - фото 1
Улицы испанской Малаги. Фото: tripadvisor.com

Сейчас власти нормативно закрепили это правило. С июля запрещается носить купальники и плавки в центре города и других публичных, туристических локациях за пределами пляжей. Теперь нарушителям грозит штраф до 750 евро.

Напомним, эксперт рассказала, почему опасно в самолет надевать босоножки. Также мы писали, когда выгодно лететь на отдых в Дубай.

правила путешествие Испания штраф туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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