Як вигідно відпочити в Дубай — поради туристам

Один з пляжів в Дубай. Фото: tripadvisor.com

Про Дубай мріє безліч мандрівників, хоча багато хто вважає, що цей відомий дорогий курорт багатьом не по кишені. Проте один з експертів порадив, як можна зекономити на відпочинку в ОАЕ.

Про це пише Daily Express.

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Більшість відпочивальників вважають, що на сонячних курортах найнижчі ціни в зимові місяці, адже кількість туристів зменшується через прохолодну погоду. Але, за словами тревел-блогерки Бетті Буш'єр-Хобін, спекотне літо в Дубаї відлякує більше відвідувачів, ніж м'які зимові умови. Вона радить бронювати відпустку в Дубай на серпень.

В цей період часу туристів чекають смачні коктейлі біля басейну, прохолодні торгові центри та розкішний відпочинок без високих цін.

"Влітку в Дубаї можна знайти найкращі пропозиції, а завдяки меншій кількості туристів ваш бюджет вистачить на більше, ніж ви думаєте, і часто витрати будуть меншими", — сказав експерт.

Температура в Дубаї влітку регулярно піднімається до 40 °C, проте інфраструктура міста розрахована на такі екстремальні спеки: торгові центри з кондиціонерами, криті атракціони, що захищають від палючого сонця, розкішні басейни в більшості готелів.

Відпочинок в Дубай. Фото: tripadvisor.com

Пляж в Дубай. Фото: tripadvisor.com

Через переконання туристів, що в літні місяці в Дубаї стає нестерпно спекотно, відпочинок в серпні в цьому місті ОАЕ коштує приблизно на 24% менше, ніж взимку. Авіакомпанії також зазвичай пропонують більш вигідні знижки та знижені тарифи на рейси протягом усього літнього періоду.

Раніше ми писали, що лише за дві години їзди від іспанського Тенеріфе розташований безлюдний острів, на якому майже не буває туристів. Також експертка розповіла, чому небезпечно в літак взувати босоніжки.