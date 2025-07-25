Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Туризм Один із популярних пляжів закрили через напад невідомої істоти

Один із популярних пляжів закрили через напад невідомої істоти

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 16:26
На Майорці невідома істота покусала туристку — деталі
Туристка відпочиває на пляжі. Фото: pexels.com

В столиці Майорки Пальмі закрили пляж Плайя-де-Пальма. Таке рішення було прийнято через те, що на 85-річну туристку напала невідома морська істота.

Про це пише Majorca Daily Bulletin.

Реклама
Читайте також:

Що трапилось на Майорці

Повідомляється, що цього вівторка, 22 липня, на Плайя-де-Пальмі стався інцидент. Невідома морська істота вкусила за ногу мандрівницю з Італії.

Жінка похилого віку вийшла з води із підозрілою травмою і рятувальники застосували крайні заходи — закрили пляж. Через годину пляж відкрили, проте істоту, що травмувала туристку, так і не було знайдено.

Один із популярних пляжів закрили через напад невідомої істоти - фото 1
Пляж Плайя-де-Пальма. Фото: tripadvisor.com

Директор Департаменту рибальства Тоні Грау припустив, що туристку могла вкусити риба із сімейства спинорогів. Фахівець з морського біорізноманіття Аніол Естебан припустив, що напад здійснив луфарь. Зокрема, минулого року неодноразово фіксувались такі випадки.

Раніше ми писали, що лише за дві години їзди від іспанського Тенеріфе розташований безлюдний острів, на якому майже не буває туристів. Також ми експертка розповіла, чому небезпечно в літак взувати босоніжки.

подорож курорти риба туризм інцидент
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації