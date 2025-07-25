На Майорці невідома істота покусала туристку — деталі

Туристка відпочиває на пляжі. Фото: pexels.com

В столиці Майорки Пальмі закрили пляж Плайя-де-Пальма. Таке рішення було прийнято через те, що на 85-річну туристку напала невідома морська істота.

Про це пише Majorca Daily Bulletin.

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Повідомляється, що цього вівторка, 22 липня, на Плайя-де-Пальмі стався інцидент. Невідома морська істота вкусила за ногу мандрівницю з Італії.

Жінка похилого віку вийшла з води із підозрілою травмою і рятувальники застосували крайні заходи — закрили пляж. Через годину пляж відкрили, проте істоту, що травмувала туристку, так і не було знайдено.

Пляж Плайя-де-Пальма. Фото: tripadvisor.com

Директор Департаменту рибальства Тоні Грау припустив, що туристку могла вкусити риба із сімейства спинорогів. Фахівець з морського біорізноманіття Аніол Естебан припустив, що напад здійснив луфарь. Зокрема, минулого року неодноразово фіксувались такі випадки.

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