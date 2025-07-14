Маловідомий острів в Іспанії з вулканами і яскравими зірками

Острів Ла-Пальма. Фото: tripadvisor.com

На популярних курортах Іспанії завжди людно й шумно, проте такий відпочинок підходить далеко не всім. Лише за дві години від іспанського Тенеріфе розташований безлюдний острів, на якому майже не буває туристів.

Про це пише Daily Express.

Реклама

Читайте також:

Чим унікальний острів Ла-Пальма

З піщаними пляжами, сонячною погодою і прямим авіасполученням Ла-Пальма може стати ідеальним варіантом для тих, хто заздалегідь не планував відпустку. Це один з найменших і найспокійніших островів Канарського архіпелагу. Ла-Пальма відома своїми дивовижними вулканічними ландшафтами, зокрема вулканом Кумбре-В'єха, який вивергався у вересні 2021 року.

Ла-Пальма також є сертифікованим заповідником зоряного світла. На чистому нічному небі можна із захопленням поспостерігати за зірками.

Краєвиди Ла-Пальми. Фото: tripadvisor.com

На цьому унікальному курорті туристи можуть поплавати серед печер із неймовірними видами та дослідити густі пишні ліси з ароматними соснами. В Ла-Пальмі є аеропорт, тож сюди зручно дістатися майже з будь-якої європейської країни.

Нагадаємо, раніше турок зізнався, що його приємно вразило в українцях. Також досвідчений турист застеріг від популярної схеми шахраїв в Іспанії.