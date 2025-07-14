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Головна Туризм Навіть кращий за Тенеріфе — маловідомий острів в Іспанії

Навіть кращий за Тенеріфе — маловідомий острів в Іспанії

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 11:42
Маловідомий острів в Іспанії з вулканами і яскравими зірками
Острів Ла-Пальма. Фото: tripadvisor.com

На популярних курортах Іспанії завжди людно й шумно, проте такий відпочинок підходить далеко не всім. Лише за дві години від іспанського Тенеріфе розташований безлюдний острів, на якому майже не буває туристів.

Про це пише Daily Express.

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З піщаними пляжами, сонячною погодою і прямим авіасполученням Ла-Пальма може стати ідеальним варіантом для тих, хто заздалегідь не планував відпустку. Це один з найменших і найспокійніших островів Канарського архіпелагу. Ла-Пальма відома своїми дивовижними вулканічними ландшафтами, зокрема вулканом Кумбре-В'єха, який вивергався у вересні 2021 року.

Ла-Пальма також є сертифікованим заповідником зоряного світла. На чистому нічному небі можна із захопленням поспостерігати за зірками.

Навіть кращий за Тенеріфе — маловідомий острів в Іспанії - фото 1
Краєвиди Ла-Пальми. Фото: tripadvisor.com

На цьому унікальному курорті туристи можуть поплавати серед печер із неймовірними видами та дослідити густі пишні ліси з ароматними соснами. В Ла-Пальмі є аеропорт, тож сюди зручно дістатися майже з будь-якої європейської країни. 

Нагадаємо, раніше турок зізнався, що його приємно вразило в українцях. Також досвідчений турист застеріг від популярної схеми шахраїв в Іспанії.

відпочинок подорож відпустка Іспанія туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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