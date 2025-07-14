Малоизвестный остров в Испании с вулканами и яркими звездами

Остров Ла-Пальма. Фото: tripadvisor.com

На популярных курортах Испании всегда людно и шумно, однако такой отдых подходит далеко не всем. Всего в двух часах от испанского Тенерифе находится необитаемый остров, на котором почти не бывает туристов.

Об этом пишет Daily Express.

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Чем уникален остров Ла-Пальма

С песчаными пляжами, солнечной погодой и прямым авиасообщением Ла-Пальма может стать идеальным вариантом для тех, кто заранее не планировал отпуск. Это один из самых маленьких и спокойных островов Канарского архипелага. Ла-Пальма известна своими впечатляющими вулканическими ландшафтами, в частности вулканом Кумбре-Вьеха, который извергался в сентябре 2021 года.

Ла-Пальма также является сертифицированным заповедником звездного света. На чистом ночном небе можно с восторгом понаблюдать за звездами.

Пейзажи Ла-Пальмы. Фото: tripadvisor.com

На этом уникальном курорте туристы могут поплавать среди пещер с невероятными видами и исследовать густые пышные леса с ароматными соснами. В Ла-Пальме есть аэропорт, поэтому сюда удобно добраться почти из любой европейской страны.

Напомним, ранее турок признался, что его приятно поразило в украинцах. Также опытный турист предостерег от популярной схемы мошенников в Испании.