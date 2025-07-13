Маловідомі красиві локації для відпочинку в Італії — підбірка

ТОП-4 перлини Італії, які ви не знайдете в жодних путівниках
Італія вражає приголомшливими краєвидами, унікальною культурою та смачною кухнею. Проте у Римі й Венеції завжди повно туристів, а постійні черги й шум може неабияк зіпсувати відпочинок.
Британське видання Daily Express поділилося добіркою італійських міст, які не дуже популярні серед мандрівників, проте нічим не уступають популярним курортам.
Альгеро
Це місто розташоване на північно-західному узбережжі Сардинії. Альгеро є улюбленим місцем відпочинку італійців, які обожнюють його за дикі пляжі, невимушену красу та автентичну кухню. Його бруковані вулички приховують унікальну історію міста.
Тропея
Місто знаходиться на приголомшливому "узбережжі богів" вздовж Тірренського моря. Тропея — це неймовірний шматочок незайманої Італії, від якого перехоплює подих. Місто вражає скелями та кришталево чистим водами.
Рокка-П'єторе
Це гірське селище поруч із Кортіною та Венецією. Його візитівкою є ворота до льодовика Мармолада — найвищої вершини Доломітових Альп. Їх схили є одним з найбільш вражаючих пейзажів Італії.
Іскья
Цей острів розташований поблизу Неаполя. Він ідеально підходить для тих, хто шукає відпустку вдалині від туристичних маршрутів. Острів манить італійців цілющими мінеральними водами і природною красою.
Нагадаємо, раніше ми ділилися підбіркою країн ЄС, які стануть ідеальним місцем для любителів походів. Також ми розповідали про популярні курорти, які не варті вашої уваги.
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