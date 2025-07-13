Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Туризм ТОП-4 перлини Італії, які ви не знайдете в жодних путівниках

ТОП-4 перлини Італії, які ви не знайдете в жодних путівниках

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 11:22
Маловідомі красиві локації для відпочинку в Італії — підбірка
Селище Рокка-П'єторе. Фото: tripadvisor.com

Італія вражає приголомшливими краєвидами, унікальною культурою та смачною кухнею. Проте у Римі й Венеції завжди повно туристів, а постійні черги й шум може неабияк зіпсувати відпочинок.

Британське видання Daily Express поділилося добіркою італійських міст, які не дуже популярні серед мандрівників, проте нічим не уступають популярним курортам.

Реклама
Читайте також:

Альгеро

Це місто розташоване на північно-західному узбережжі Сардинії. Альгеро є улюбленим місцем відпочинку італійців, які обожнюють його за дикі пляжі, невимушену красу та автентичну кухню. Його бруковані вулички приховують унікальну історію міста.

Топ-4 перлини Італії, які ви не знайдете в жодних путівниках - фото 1
Чисті води Альгеро. Фото: tripadvisor.com

Тропея

Місто знаходиться на приголомшливому "узбережжі богів" вздовж Тірренського моря. Тропея — це неймовірний шматочок незайманої Італії, від якого перехоплює подих. Місто вражає скелями та кришталево чистим водами.

Рокка-П'єторе

Це гірське селище поруч із Кортіною та Венецією. Його візитівкою є ворота до льодовика Мармолада — найвищої вершини Доломітових Альп. Їх схили є одним з найбільш вражаючих пейзажів Італії.

Топ-4 перлини Італії, які ви не знайдете в жодних путівниках - фото 2
Краєвиди Рокка-П'єторе. Фото: tripadvisor.com

Іскья

Цей острів розташований поблизу Неаполя. Він ідеально підходить для тих, хто шукає відпустку вдалині від туристичних маршрутів. Острів манить італійців цілющими мінеральними водами і природною красою.

Нагадаємо,  раніше ми ділилися підбіркою країн ЄС, які стануть ідеальним місцем для любителів походів. Також ми розповідали про популярні курорти, які не варті вашої уваги. 

Італія відпочинок подорож літо туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації