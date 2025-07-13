Маловідомі красиві локації для відпочинку в Італії — підбірка

Селище Рокка-П'єторе. Фото: tripadvisor.com

Італія вражає приголомшливими краєвидами, унікальною культурою та смачною кухнею. Проте у Римі й Венеції завжди повно туристів, а постійні черги й шум може неабияк зіпсувати відпочинок.

Британське видання Daily Express поділилося добіркою італійських міст, які не дуже популярні серед мандрівників, проте нічим не уступають популярним курортам.

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Альгеро

Це місто розташоване на північно-західному узбережжі Сардинії. Альгеро є улюбленим місцем відпочинку італійців, які обожнюють його за дикі пляжі, невимушену красу та автентичну кухню. Його бруковані вулички приховують унікальну історію міста.

Чисті води Альгеро. Фото: tripadvisor.com

Тропея

Місто знаходиться на приголомшливому "узбережжі богів" вздовж Тірренського моря. Тропея — це неймовірний шматочок незайманої Італії, від якого перехоплює подих. Місто вражає скелями та кришталево чистим водами.

Рокка-П'єторе

Це гірське селище поруч із Кортіною та Венецією. Його візитівкою є ворота до льодовика Мармолада — найвищої вершини Доломітових Альп. Їх схили є одним з найбільш вражаючих пейзажів Італії.

Краєвиди Рокка-П'єторе. Фото: tripadvisor.com

Іскья

Цей острів розташований поблизу Неаполя. Він ідеально підходить для тих, хто шукає відпустку вдалині від туристичних маршрутів. Острів манить італійців цілющими мінеральними водами і природною красою.

Нагадаємо, раніше ми ділилися підбіркою країн ЄС, які стануть ідеальним місцем для любителів походів. Також ми розповідали про популярні курорти, які не варті вашої уваги.