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Головна Туризм ТОП-5 країн Європи для літніх походів

ТОП-5 країн Європи для літніх походів

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 12:24
Відпочинок у горах в Європі — рейтинг країн
Гори у Швейцарії. Фото: tripadvisor.com

Європа може похвалитися різноманіттям природних ландшафтів — від гір і лісів до узбережжя і льодовикових зон. Сервіс Live Football Tickets проаналізував 171 000 пішохідних маршрутів по всій Європі та оцінив їхню популярність, складність, характеристики та оцінки користувачів.

Про це пише Daily Express.

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Ліхтенштейн — 90,8 зі 100

Ця невелика країна відома своїми середньовічними замками та альпійськими ландшафтами. На її території розташовані 30 вершин із середньою висотою 2000 м. Вона вважається найкращою європейською країною для пішохідних маршрутів цього літа. Зі 134 зареєстрованих пішохідних маршрутів, Alpspitz Gipfelkreuz Rundweg та Руїни замку Шалун/Вадуц є одними з найулюбленіших серед туристів.

Топ-5 країн Європи для літніх походів - фото 1
Краєвиди Ліхтенштейна. Фото: tripadvisor.com

Болгарія та Сербія — 89,4 зі 100

Від семи Рильських озер у Болгарії до національного парку Стара-Планіна в Сербії — ці дві країни вражають різноманіттям ландшафтів. Високі гори Болгарії захоплюють альпійськими пейзажами. В цій країні складні сходження на вершини, з третьою за довжиною середньою довжиною пішохідних маршрутів (56,42 км). У Сербії ж можна насолодитися красою гірських річок.

Естонія — 89,3 зі 100

Стежки в Естонії є одними з найдоступніших в Європі, посідаючи п'яте місце за середнім рейтингом складності (43,2/10), незважаючи на те, що середня довжина стежки становить майже 35 км. Названий Lonely Planet "найдовшою медитацією Європи", Балтійський прибережний маршрут з'єднує узбережжя Естонії з рештою країн Балтії, а також є найдовшим пішохідним маршрутом у Європі.

Швейцарія — 89 зі 100

З майже 8 000 зареєстрованих пішохідних маршрутів країни, 8,9-кілометровий маршрут навколо озера Ошинен має найвищу оцінку. Якщо ви хочете піднятися на вершину, прогулятися альпійськими луками або дослідити ліс, у Швейцарії є все, що вам потрібно.

Топ-5 країн Європи для літніх походів - фото 2
Краєвиди Швейцарії. Фото: tripadvisor.com

Румунія — 88,8 зі 100

Від Карпатських гір до замку Дракули — Румунія захоплює різноманіттям місцевостей. Туристи обожнюють Румунію за неприборкану дику природу та містичну атмосферу.

Нагадаємо, ми розповідали, де б в Україні Стівен Кінг знімав би свої фільми жахів. Також ми розповідали про популярні курорти, які не варті вашої уваги. 

подорож рейтинг літо гори туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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