Отдых в горах в Европе - рейтинг стран - рейтинг стран

Горы в Швейцарии. Фото: tripadvisor.com

Европа может похвастаться многообразием природных ландшафтов — от гор и лесов до побережья и ледниковых зон. Сервис Live Football Tickets проанализировал 171 000 пешеходных маршрутов по всей Европе и оценил их популярность, сложность, характеристики и оценки пользователей.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Лихтенштейн — 90,8 из 100

Это небольшая страна, известная своими средневековыми замками и альпийскими ландшафтами. На ее территории расположены 30 вершин со средней высотой 2000 м. Она считается лучшей европейской страной для пешеходных маршрутов этим летом. Из 134 зарегистрированных пешеходных маршрутов, Alpspitz Gipfelkreuz Rundweg и Руины замка Шалун/Вадуц являются одними из самых любимых среди туристов.

Пейзажи Лихтенштейна. Фото: tripadvisor.com

Болгария и Сербия — 89,4 из 100

От семи Рыльских озер в Болгарии до национального парка Стара-Планина в Сербии — эти две страны поражают многообразием ландшафтов. Высокие горы Болгарии захватывают альпийскими пейзажами. В этой стране сложные восхождения на вершины, с третьей по длине средней длиной пешеходных маршрутов (56,42 км). В Сербии же можно насладиться красотой горных рек.

Эстония — 89,3 из 100

Тропы в Эстонии являются одними из самых доступных в Европе, занимая пятое место по среднему рейтингу сложности (43,2/10), несмотря на то, что средняя длина тропы составляет почти 35 км. Названный Lonely Planet "самой длинной медитацией Европы", Балтийский прибрежный маршрут соединяет побережье Эстонии с остальными странами Балтии, а также является самым длинным пешеходным маршрутом в Европе.

Швейцария — 89 из 100

Из почти 8 000 зарегистрированных пешеходных маршрутов страны, 8,9-километровый маршрут вокруг озера Ошинен имеет самую высокую оценку. Если вы хотите подняться на вершину, прогуляться по альпийским лугам или исследовать лес, в Швейцарии есть все, что вам нужно.

Пейзажи Швейцарии. Фото: tripadvisor.com

Румыния — 88,8 из 100

От Карпатских гор до замка Дракулы — Румыния захватывает многообразием местностей. Туристы обожают Румынию за необузданную дикую природу и мистическую атмосферу.

Напомним, мы рассказывали, где бы в Украине Стивен Кинг снимал бы свои фильмы ужасов. Также мы рассказывали о популярных курортах, которые не стоят вашего внимания.