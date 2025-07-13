Малоизвестные красивые локации для отдыха в Италии - подборка

ТОП-4 жемчужины Италии, которые вы не найдете в путеводителях
Италия поражает потрясающими пейзажами, уникальной культурой и вкусной кухней. Однако в Риме и Венеции всегда полно туристов, а постоянные очереди и шум могут изрядно испортить отдых.
Британское издание Daily Express поделилось подборкой итальянских городов, которые не очень популярны среди путешественников, однако ничем не уступают популярным курортам.
Альгеро
Этот город расположен на северо-западном побережье Сардинии. Альгеро является любимым местом отдыха итальянцев, которые обожают его за дикие пляжи, непринужденную красоту и аутентичную кухню. Его мощеные улочки скрывают уникальную историю города.
Тропея
Город находится на потрясающем "побережье богов" вдоль Тирренского моря. Тропея — это невероятный кусочек нетронутой Италии, от которого перехватывает дыхание. Город поражает скалами и кристально чистым водами.
Рокка-Пьеторе
Это горный поселок рядом с Кортиной и Венецией. Его визитной карточкой являются ворота к леднику Мармолада — самой высокой вершины Доломитовых Альп. Их склоны являются одним из самых впечатляющих пейзажей Италии.
Искья
Этот остров расположен вблизи Неаполя. Он идеально подходит для тех, кто ищет отпуск вдали от туристических маршрутов. Остров манит итальянцев целебными минеральными водами и природной красотой.
Напомним, ранее мы делились подборкой стран ЕС, которые станут идеальным местом для любителей походов. Также мы рассказывали о популярных курортах, которые не стоят вашего внимания.
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