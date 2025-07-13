Малоизвестные красивые локации для отдыха в Италии - подборка

Поселок Рокка-Пьеторе. Фото: tripadvisor.com

Италия поражает потрясающими пейзажами, уникальной культурой и вкусной кухней. Однако в Риме и Венеции всегда полно туристов, а постоянные очереди и шум могут изрядно испортить отдых.

Британское издание Daily Express поделилось подборкой итальянских городов, которые не очень популярны среди путешественников, однако ничем не уступают популярным курортам.

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Альгеро

Этот город расположен на северо-западном побережье Сардинии. Альгеро является любимым местом отдыха итальянцев, которые обожают его за дикие пляжи, непринужденную красоту и аутентичную кухню. Его мощеные улочки скрывают уникальную историю города.

Чистые воды Альгеро. Фото: tripadvisor.com

Тропея

Город находится на потрясающем "побережье богов" вдоль Тирренского моря. Тропея — это невероятный кусочек нетронутой Италии, от которого перехватывает дыхание. Город поражает скалами и кристально чистым водами.

Рокка-Пьеторе

Это горный поселок рядом с Кортиной и Венецией. Его визитной карточкой являются ворота к леднику Мармолада — самой высокой вершины Доломитовых Альп. Их склоны являются одним из самых впечатляющих пейзажей Италии.

Пейзажи Рокка-Пьеторе. Фото: tripadvisor.com

Искья

Этот остров расположен вблизи Неаполя. Он идеально подходит для тех, кто ищет отпуск вдали от туристических маршрутов. Остров манит итальянцев целебными минеральными водами и природной красотой.

Напомним, ранее мы делились подборкой стран ЕС, которые станут идеальным местом для любителей походов. Также мы рассказывали о популярных курортах, которые не стоят вашего внимания.