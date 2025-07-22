Топ-3 озера в Україні, де освіжитись у спеку

Туристка відпочиває біля води. Фото: freepik.com

В сильну спеку так хочеться втекти від міської метушні й знайти куточок із чистим повітрям та водою. На щастя, в Україні повно водойм, де можна якісно відпочити та відновитися.

Редакція Новини.LIVE поділилася підбіркою локацій, де модна освіжитись в сильну спеку.

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Озеро Світязь

Це найглибше та найбільше озеро України, розташоване на території Шацького національного природного парку у Волинській області поруч з польським кордоном. Його глибина сягає 59 м. В озері дуже чиста вода, яка влітку швидко прогрівається, а тому ідеально підходить для купання влітку. Окрім того, озеро оточено мальовничими лісами.

Озеро Біле

Воно є одним із найчистіших озер Рівненщини, розташоване на території Рівненської області, недалеко від села Рудка Красна. Його часто називають "молодшим братом" Світязя за його неймовірну красу. Тут можна поправити в чистій воді з піщаним пляжем та насолодитися красою соснових лісів.

Озеро Задорожнє

Ця неймовірна локація розташована всього за 40 кілометрів від Львова у селі Задорожнє по трасі Львів — Стрий. Озеро Задорожнє є штучною водоймою, яке утворилося на місці затоплення вапнякового кар’єру. Тут є вся необхідна інфраструктура для відпочинку. На озері облаштовані пляжі з лежаками, навісами, зонами для барбекю. Відпочивальники також можуть орендувати альтанку, катамаран, човен чи сапи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про величезні лавандові поля в Україні, де можна влаштувати атмосферну фотосесію. Також ми писали, де покупатись неподалік Львова.