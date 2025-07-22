Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Туризм ТОП-3 мальовничі озера в Україні для тихого відпочинку

ТОП-3 мальовничі озера в Україні для тихого відпочинку

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 18:29
Топ-3 озера в Україні, де освіжитись у спеку
Туристка відпочиває біля води. Фото: freepik.com

В сильну спеку так хочеться втекти від міської метушні й знайти куточок із чистим повітрям та водою. На щастя, в Україні повно водойм, де можна якісно відпочити та відновитися.

Редакція Новини.LIVE поділилася підбіркою локацій, де модна освіжитись в сильну спеку.

Реклама
Читайте також:

Озеро Світязь 

Це найглибше та найбільше озеро України, розташоване на території Шацького національного природного парку у Волинській області поруч з польським кордоном. Його глибина сягає 59 м. В озері дуже чиста вода, яка влітку швидко прогрівається, а тому ідеально підходить для купання влітку. Окрім того, озеро оточено мальовничими лісами.

Озеро Біле  

Воно є одним із найчистіших озер Рівненщини, розташоване на території Рівненської області, недалеко від села Рудка Красна. Його часто називають "молодшим братом" Світязя за його неймовірну красу. Тут можна поправити в чистій воді з піщаним пляжем та насолодитися красою соснових лісів.

Озеро Задорожнє

Ця неймовірна локація розташована всього за 40 кілометрів від Львова у селі Задорожнє по трасі Львів — Стрий. Озеро Задорожнє є штучною водоймою, яке утворилося на місці затоплення вапнякового кар’єру. Тут є вся необхідна інфраструктура для відпочинку. На озері облаштовані пляжі з лежаками, навісами, зонами для барбекю. Відпочивальники також можуть орендувати альтанку, катамаран, човен чи сапи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про величезні лавандові поля в Україні, де можна влаштувати атмосферну фотосесію. Також ми писали, де покупатись неподалік Львова.

подорож Україна Львівська область туризм озеро
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації