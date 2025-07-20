Як іноземці охолоджуються у спеку — цікаві факти

Літня спека. Фото: freepik.com

В липні в Україну прийшла справжня літня спека. Термометри показують 30-35 градусів, проте така погода подобається далеко не всім.

Про це пише Ukr.Media.

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Що рятує іноземців від спеки

Ми звикли роздягатися у спекотну погоду, а ось жителі Близького Сходу, навпаки, ховають свої тіла від прямих сонячних променів під просторим одягом. Зокрема, в Катарі чоловіки носять дишдаша (білі сорочки з довгим рукавом — Ред.). Жінки ж надають перевагу довгим сукням із легких тканин. Такий одяг захищає тіло від перегріву.

Мешканці Азії захищаються від пекучого сонця капелюхами із широкими полями та парасолями. Японці та китайці використовують для охолодження віяла.

Поки українці рятуються від спеки морозивом та прохолодними напоями, іноземці вживають гостру та гарячу їжу й напої. Зокрема, жителі спекотної Мексики у будь-яку пору року додають до страв багато часнику та перцю. Під час такого обіду виділяється багато поту, який і охолоджує тіло. Мешканці Сахари, на диво, рятуються від спеки гарячим чаєм із м'яти.

Азіатка рятується від спеки. Фото: freepik.com

В Індії у спекотну погоду чіпляють на шию мокрий рушник. Вони вважають, що таким чином через сонну артерію в їх організм потрапляє прохолода. В одній з азійських країн М'янмі жителі рятуються від ультрафіолету, намазуючи на тіло й обличчя танаку — пасту з деревної кори.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на один з літаків в Індії напали бджоли. Також ми писали, де покупатись неподалік від Львова.