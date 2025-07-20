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Главная Туризм Когда за окном +35 — как спасаются жители жарких стран

Когда за окном +35 — как спасаются жители жарких стран

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 21:39
Как иностранцы охлаждаются в жару — интересные факты
Летняя жара. Фото: freepik.com

В июле в Украину пришла настоящая летняя жара. Термометры показывают 30-35 градусов, однако такая погода нравится далеко не всем.

Об этом пишет Ukr.Media.

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Что спасает иностранцев от жары

Мы привыкли раздеваться в жаркую погоду, а вот жители Ближнего Востока, наоборот, прячут свои тела от прямых солнечных лучей под просторной одеждой. В частности, в Катаре мужчины носят дишдаша (белые рубашки с длинным рукавом. — Ред.). Женщины же предпочитают длинные платья из легких тканей. Такая одежда защищает тело от перегрева.

Жители Азии защищаются от палящего солнца шляпами с широкими полями и зонтами. Японцы и китайцы используют для охлаждения веера.

Пока украинцы спасаются от жары мороженым и прохладительными напитками, иностранцы употребляют острую и горячую пищу и напитки. В частности, жители жаркой Мексики в любое время года добавляют к блюдам много чеснока и перца. Во время такого обеда выделяется много пота, который и охлаждает тело. Жители Сахары, на удивление, спасаются от жары горячим чаем из мяты.

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Азиатка спасается от жары. Фото: freepik.com

В Индии в жаркую погоду цепляют на шею мокрое полотенце. Они считают, что таким образом через сонную артерию в их организм попадает прохлада. В одной из азиатских стран Мьянме жители спасаются от ультрафиолета, намазывая на тело и лицо танаку — пасту из древесной коры.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на один из самолетов в Индии напали пчелы. Также мы писали, где искупаться неподалеку от Львова.

путешествие лето Испания Азия туризм жара
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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