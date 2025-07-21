Лавандові поля в Україні — де варто побувати

Пік цвітіння лаванди — ТОП-4 локації, які варто відвідати
Відмінна ідея — поїхати на лавандові поля в кінці липня, саме в пік їх цвітіння. Це справді казкове видовище — пахощі, ніжні хвилі фіолету та атмосфера Провансу.
Редакція Новини.LIVE розповідає, де найкрасивіші лавандові поля України.
Добропарк на Київщині
Парк, де висаджені десятки кущів лаванди, знаходиться в селі Мотижин Макарівської селищної громади Бучанського району за 29 км від Києва по Житомирській трасі. Добропарк працює щодня, тут є вся необхідна інфраструктура та є багато фотозон, де можна зробити атмосферні фото. Проте варто поспішати, лаванда квітнутиме орієнтовно до початку серпня.
Казкові поля на Львівщині
Поля знаходяться в селі Стрілки, орієнтовно 25 км їзди від Львова. Парк відкритий для відвідувачів щодня з 10 години ранку до 8 години вечора. Вхід вартує 100 гривень з людини. На місці можна замовити фотосесію, після якої повечеряти в кафе із неймовірними краєвидами.
Лавандові поля у Василівці на Одещині
Це одне з найбільших полів в Україні, площа якого сягає десятки гектарів. Тут фотосесію на світанку чи заході сонця можна влаштувати безкоштовно чи за зовсім символічну плату.
@natalochka_20.07
55 га спокою та тиши #лаванда #мандруюукраїною #поле #мореквітів #цветы #лавандовоеполе #василівка #васильевка #одеса♬ Добрий ранок, Україно - Нумер 482
Lavender Family поблизу Кременчука
Це невеличка ферма, де можна не лише зробити неймовірні фото, а й придбати саджанці квітів та букети з лаванди. Перед поїздкою краще уточнити вартість та доступні для відвідування дати.
Раніше ми писали, про порівняння муніципального та приватного пляжу в Одесі — де зручніше відпочивати. Також ми розповідали, де покупатись неподалік Львова.
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