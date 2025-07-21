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Головна Туризм Пік цвітіння лаванди — ТОП-4 локації, які варто відвідати

Пік цвітіння лаванди — ТОП-4 локації, які варто відвідати

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 18:55
Лавандові поля в Україні — де варто побувати
Родина фотографується на тлі лавандового поля. Фото: pexels.com

Відмінна ідея — поїхати на лавандові поля в кінці липня, саме в пік їх цвітіння. Це справді казкове видовище — пахощі, ніжні хвилі фіолету та атмосфера Провансу.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де найкрасивіші лавандові поля України. 

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Добропарк на Київщині

Парк, де висаджені десятки кущів лаванди, знаходиться в селі Мотижин Макарівської селищної громади Бучанського району за 29 км від Києва по Житомирській трасі. Добропарк працює щодня, тут є вся необхідна інфраструктура та є багато фотозон, де можна зробити атмосферні фото. Проте варто поспішати, лаванда квітнутиме орієнтовно до початку серпня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dobropark (@dobropark)

Казкові поля на Львівщині

Поля знаходяться в селі Стрілки, орієнтовно 25 км їзди від Львова. Парк відкритий для відвідувачів щодня з 10 години ранку до 8 години вечора. Вхід вартує 100 гривень з людини. На місці можна замовити фотосесію, після якої повечеряти в кафе із неймовірними краєвидами. 

Лавандові поля у Василівці на Одещині

Це одне з найбільших полів в Україні, площа якого сягає десятки гектарів. Тут фотосесію на світанку чи заході сонця можна влаштувати безкоштовно чи за зовсім символічну плату.

Lavender Family поблизу Кременчука

Це невеличка ферма, де можна не лише зробити неймовірні фото, а й придбати саджанці квітів та букети з лаванди. Перед поїздкою краще уточнити вартість та доступні для відвідування дати.

Раніше ми писали, про порівняння муніципального та приватного пляжу в Одесі — де зручніше відпочивати. Також ми розповідали, де покупатись неподалік Львова.

подорож Україна квіти туризм лаванда
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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