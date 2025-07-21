Лавандовые поля в Украине - где стоит побывать

Пик цветения лаванды — топ-4 локации, которые стоит посетить
Отличная идея — поехать на лавандовые поля в конце июля, именно в пик их цветения. Это поистине сказочное зрелище — благоухание, нежные волны фиолета и атмосфера Прованса.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, где самые красивые лавандовые поля Украины.
Добропарк на Киевщине
Парк, где высажены десятки кустов лаванды, находится в селе Мотыжин Макаровской поселковой общины Бучанского района в 29 км от Киева по Житомирской трассе. Добропарк работает ежедневно, здесь есть вся необходимая инфраструктура и есть много фотозон, где можно сделать атмосферные фото. Однако стоит спешить, лаванда будет цвести ориентировочно до начала августа.
Сказочные поля на Львовщине
Поля находятся в селе Стрелки, ориентировочно 25 км езды от Львова. Парк открыт для посетителей ежедневно с 10 часов утра до 8 часов вечера. Вход стоит 100 гривен с человека. На месте можно заказать фотосессию, после которой поужинать в кафе с невероятными видами.
Лавандовые поля в Васильевке в Одесской области
Это одно из крупнейших полей в Украине, площадь которого достигает десятки гектаров. Здесь фотосессию на рассвете или закате можно устроить бесплатно, или за совсем символическую плату.
@natalochka_20.07
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Lavender Family вблизи Кременчуга
Это небольшая ферма, где можно не только сделать невероятные фото, но и приобрести саженцы цветов и букеты из лаванды. Перед поездкой лучше уточнить стоимость и доступные для посещения даты.
Ранее мы писали, о сравнении муниципального и частного пляжа в Одессе — где удобнее отдыхать. Также мы рассказывали, где искупаться недалеко от Львова.
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