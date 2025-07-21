Лавандовые поля в Украине - где стоит побывать

Семья фотографируется на фоне лавандового поля. Фото: pexels.com

Отличная идея — поехать на лавандовые поля в конце июля, именно в пик их цветения. Это поистине сказочное зрелище — благоухание, нежные волны фиолета и атмосфера Прованса.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где самые красивые лавандовые поля Украины.

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Добропарк на Киевщине

Парк, где высажены десятки кустов лаванды, находится в селе Мотыжин Макаровской поселковой общины Бучанского района в 29 км от Киева по Житомирской трассе. Добропарк работает ежедневно, здесь есть вся необходимая инфраструктура и есть много фотозон, где можно сделать атмосферные фото. Однако стоит спешить, лаванда будет цвести ориентировочно до начала августа.

Сказочные поля на Львовщине

Поля находятся в селе Стрелки, ориентировочно 25 км езды от Львова. Парк открыт для посетителей ежедневно с 10 часов утра до 8 часов вечера. Вход стоит 100 гривен с человека. На месте можно заказать фотосессию, после которой поужинать в кафе с невероятными видами.

Лавандовые поля в Васильевке в Одесской области

Это одно из крупнейших полей в Украине, площадь которого достигает десятки гектаров. Здесь фотосессию на рассвете или закате можно устроить бесплатно, или за совсем символическую плату.

Lavender Family вблизи Кременчуга

Это небольшая ферма, где можно не только сделать невероятные фото, но и приобрести саженцы цветов и букеты из лаванды. Перед поездкой лучше уточнить стоимость и доступные для посещения даты.

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