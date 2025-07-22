Топ-3 озера в Украине, где освежиться в жару

Туристка отдыхает возле воды. Фото: freepik.com

В сильную жару так хочется убежать от городской суеты и найти уголок с чистым воздухом и водой. К счастью, в Украине полно водоемов, где можно качественно отдохнуть и восстановиться.

Редакция Новини.LIVE поделилась подборкой локаций, где можно освежиться в сильную жару.

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Озеро Свитязь

Это самое глубокое и самое большое озеро Украины, расположенное на территории Шацкого национального природного парка в Волынской области рядом с польской границей. Его глубина достигает 59 м. В озере очень чистая вода, которая летом быстро прогревается, а потому идеально подходит для купания летом. Кроме того, озеро окружено живописными лесами.

Озеро Белое

Оно является одним из самых чистых озер Ровенской области, расположено на территории Ровенской области, недалеко от села Рудка Красная. Его часто называют "младшим братом" Свитязя за его невероятную красоту. Здесь можно поправить в чистой воде с песчаным пляжем и насладиться красотой сосновых лесов.

Озеро Задорожное

Эта невероятная локация расположена всего в 40 километрах от Львова в селе Задорожное по трассе Львов — Стрый. Озеро Задорожное является искусственным водоемом, который образовался на месте затопления известнякового карьера. Здесь есть вся необходимая инфраструктура для отдыха. На озере обустроены пляжи с лежаками, навесами, зонами для барбекю. Отдыхающие также могут арендовать беседку, катамаран, лодку или сапы.

Напомним, ранее мы рассказывали об огромных лавандовых полях в Украине, где можно устроить атмосферную фотосессию. Также мы писали, где искупаться недалеко от Львова.