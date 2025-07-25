На Майорке неизвестное существо покусало туристку - детали

Туристка отдыхает на пляже. Фото: pexels.com

В столице Майорки Пальме закрыли пляж Плайя-де-Пальма. Такое решение было принято из-за того, что на 85-летнюю туристку напало неизвестное морское существо.

Об этом пишет Majorca Daily Bulletin.

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Сообщается, что в этот вторник, 22 июля, на Плайя-де-Пальме произошел инцидент. Неизвестное морское существо укусило за ногу путешественницу из Италии.

Пожилая женщина вышла из воды с подозрительной травмой и спасатели применили крайние меры — закрыли пляж. Через час пляж открыли, однако существо, травмировавшее туристку, так и не было найдено.

Пляж Плайя-де-Пальма. Фото: tripadvisor.com

Директор Департамента рыболовства Тони Грау предположил, что туристку могла укусить рыба из семейства спинорогов. Специалист по морскому биоразнообразию Аниол Эстебан предположил, что нападение совершил луфарь. В частности, в прошлом году неоднократно фиксировались такие случаи.

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