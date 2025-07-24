Чому не варто вдягати в літак босоніжки — поради експерта

Пасажирка з телефоном в аеропорту. Фото: Freepik

Босоніжки — зручне та стильне взуття на літо. Проте експерти розповіли, чому їх не варто взувати в літак, і яку небезпеку це може становити.

Про це пише Daily Mail.

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Чим небезпечні босоніжки

Досвідчена туристка Полліанн порадила пасажирам не носити босоніжки під час подорожі літаком. Вона попередила про потенційні небезпеки, які може спричинити вибір такого взуття в надзвичайній ситуації.

За її словами, якщо на борту літака трапиться пожежа, треба буде розбивати скло та швидко рухатися. Вам буде необхідне закрите взуття, яке захистить від уламків скла. Окрім того, босоніжки сповільнюють ваші рухи, коли кожна секунда має значення. Найкращий вибір для подорожей у літаку — кросівки.

Пасажири в літаку. Фото: pexels.com

Окрім того, туристка застерегла, що в літаку на ваші голі ніжки в туалеті можуть потрапити шкідливі бактерії та мікроби й спровокувати проблеми. Зокрема, якщо у вас на нозі є відкриті рани.

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