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Головна Туризм Експерти здивували, чому не можна взувати босоніжки в літак

Експерти здивували, чому не можна взувати босоніжки в літак

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 16:23
Чому не варто вдягати в літак босоніжки — поради експерта
Пасажирка з телефоном в аеропорту. Фото: Freepik

Босоніжки — зручне та стильне взуття на літо. Проте експерти розповіли, чому їх не варто взувати в літак, і яку небезпеку це може становити.

Про це пише Daily Mail.

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Чим небезпечні босоніжки

Досвідчена туристка Полліанн порадила пасажирам не носити босоніжки під час подорожі літаком. Вона попередила про потенційні небезпеки, які може спричинити вибір такого взуття в надзвичайній ситуації.

За її словами, якщо на борту літака трапиться пожежа, треба буде розбивати скло та швидко рухатися. Вам буде необхідне закрите взуття, яке захистить від уламків скла. Окрім того, босоніжки сповільнюють ваші рухи, коли кожна секунда має значення. Найкращий вибір для подорожей у літаку — кросівки.

Експерти здивували, чому не можна взувати босоніжки в літак - фото 1
Пасажири в літаку. Фото: pexels.com

Окрім того, туристка застерегла, що в літаку на ваші голі ніжки в туалеті можуть потрапити шкідливі бактерії та мікроби й спровокувати проблеми. Зокрема, якщо у вас на нозі є відкриті рани.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air закриває свою базу у столиці ОАЕ Абу-Дабі. Також ми писали, яка авіакомпанія встановила Starlink, і тепер пасажири можуть користуватися швидкісним інтернетом без переплат.

подорож взуття літаки туризм жіноче взуття
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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