Популярна авіакомпанія запустила Starlink

Відома авіакомпанія запустила безкоштовний Starlink на рейсах
Авіакомпанія Qatar Airways запустила Starlink на 54 широкофюзеляжних літаках Boeing 777. Відтепер пасажири зможуть безкоштовно користуватися швидкісним інтернетом під час польоту.
Про це повідомляє avianews.com.
Qatar Airways запустила Starlink
Повідомляється, що швидкість інтернету на борту літака сягає до 500 Мбіт/с. Пасажири зможуть без проблем грати в онлайн ігри, дивитися фільми, трансляції, відправляти рідним й друзям фото й відео не лише під час польоту, а й під час злету та приземлення.
На переобладнання літаків компанія заклала 2 роки, проте інженери вклалися у 9 місяців. Такі швидкі терміни дали можливість Qatar Airways не переносити рейси та не втрачати прибутки. Нині в компанії планують запустити швидкісний інтернет на ще 60 широкофюзеляжних літаках Airbus A350.
Повідомляється, що сервіс супутникового інтернету від SpaceX став доступний для авіації 2022 року та одразу перевернув світ. Компанії почали встановлювати дороговартісні модулі і радувати своїх пасажирів доступом до швидкого інтернету.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair в травні цього року змінив деякі правила для пасажирів, зокрема й ті, які стосуються ручної поклажі. Також ми писали про правила польотів Ryanair з дітьми.
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