Популярна авіакомпанія запустила Starlink

Інтернет в літаку. Фото: pexels.com

Авіакомпанія Qatar Airways запустила Starlink на 54 широкофюзеляжних літаках Boeing 777. Відтепер пасажири зможуть безкоштовно користуватися швидкісним інтернетом під час польоту.

Про це повідомляє avianews.com.

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Повідомляється, що швидкість інтернету на борту літака сягає до 500 Мбіт/с. Пасажири зможуть без проблем грати в онлайн ігри, дивитися фільми, трансляції, відправляти рідним й друзям фото й відео не лише під час польоту, а й під час злету та приземлення.

На переобладнання літаків компанія заклала 2 роки, проте інженери вклалися у 9 місяців. Такі швидкі терміни дали можливість Qatar Airways не переносити рейси та не втрачати прибутки. Нині в компанії планують запустити швидкісний інтернет на ще 60 широкофюзеляжних літаках Airbus A350.

Пасажир користується інтернетом. Фото: pexels.com

Повідомляється, що сервіс супутникового інтернету від SpaceX став доступний для авіації 2022 року та одразу перевернув світ. Компанії почали встановлювати дороговартісні модулі і радувати своїх пасажирів доступом до швидкого інтернету.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair в травні цього року змінив деякі правила для пасажирів, зокрема й ті, які стосуються ручної поклажі. Також ми писали про правила польотів Ryanair з дітьми.