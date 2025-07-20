Дві авіакомпанії змінили розміри ручної поклажі — що відомо

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

На тлі заяви лоукостера Ryanair про збільшення розмірів ручної поклажі на 20%, дві інші європейські компанії суттєво скорочують параметри безкоштовного багажу для своїх пасажирів. Мова йде про французьку авіакомпанію Air France та нідерландців KLM.

Про це повідомляє avianews.com.

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Нові правила компаній Air France та KLM

Air France і KLM в економ-класі додали новий тариф Basic, який дозволяє без доплат брати із собою на борт тільки ручну поклажу з розмірами до 40х30х15 см. Під ці параметри підходять лише сумка для ноутбука, портфель чи дамська сумочка. За більший багаж пасажирам доведеться сплачувати додатково від 28 до 40 євро. Проте такі обмеження діятимуть не на усіх рейсах.

Нові правила діятимуть для рейсів, що заброньовані з 1 липня до 9 вересня 2025 року на польоти із Парижа й Амстердама до:

Афін,

Дубліну,

Флоренції,

Гельсінкі,

Мюнхена,

Праги,

Стокгольма,

Турина,

Відня.

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

До зміни правил пасажири могли взяти з собою без жодних доплат сумки із загальною вагою до 12 кг. Зокрема, велику ручну поклажу з розмірами 55х35х25 см, та малу ручну поклажу з розмірами до 40х30х15 см.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air закриває свою базу у столиці ОАЕ Абу-Дабі. Також ми писали про правила польотів Ryanair з дітьми.