Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Туризм Дві популярні авіакомпанії зменшили розміри ручної поклажі

Дві популярні авіакомпанії зменшили розміри ручної поклажі

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 18:26
Дві авіакомпанії змінили розміри ручної поклажі — що відомо
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

На тлі заяви лоукостера Ryanair про збільшення розмірів ручної поклажі на 20%, дві інші європейські компанії суттєво скорочують параметри безкоштовного багажу для своїх пасажирів. Мова йде про французьку авіакомпанію Air France та нідерландців KLM.

Про це повідомляє avianews.com.

Реклама
Читайте також:

Нові правила компаній Air France та KLM

Air France і KLM в економ-класі додали новий тариф Basic, який дозволяє без доплат брати із собою на борт тільки ручну поклажу з розмірами до 40х30х15 см. Під ці параметри підходять лише сумка для ноутбука, портфель чи дамська сумочка. За більший багаж пасажирам доведеться сплачувати додатково від 28 до 40 євро. Проте такі обмеження діятимуть не на усіх рейсах.

Нові правила діятимуть для рейсів, що заброньовані з 1 липня до 9 вересня 2025 року на польоти із Парижа й Амстердама до:

  • Афін,
  • Дубліну,
  • Флоренції,
  • Гельсінкі,
  • Мюнхена,
  • Праги,
  • Стокгольма,
  • Турина,
  • Відня.
Дві популярні авіакомпанії зменшили розміри ручної поклажі - фото 1
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

До зміни правил пасажири могли взяти з собою без жодних доплат сумки із загальною вагою до 12 кг. Зокрема, велику ручну поклажу з розмірами 55х35х25 см, та малу ручну поклажу з розмірами до 40х30х15 см.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air закриває свою базу у столиці ОАЕ Абу-Дабі. Також ми писали про правила польотів Ryanair з дітьми.

авіарейси правила авіаквитки подорож туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації