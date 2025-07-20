Две авиакомпании изменили размеры ручной клади - что известно

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

На фоне заявления лоукостера Ryanair об увеличении размеров ручной клади на 20%, две другие европейские компании существенно сокращают параметры бесплатного багажа для своих пассажиров. Речь идет о французской авиакомпании Air France и нидерландцев KLM.

Об этом сообщает avianews.com.

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Новые правила компаний Air France и KLM

Air France и KLM в эконом-классе добавили новый тариф Basic, который позволяет без доплат брать с собой на борт только ручную кладь с размерами до 40х30х15 см. Под эти параметры подходят только сумка для ноутбука, портфель или дамская сумочка. За больший багаж пассажирам придется платить дополнительно от 28 до 40 евро. Однако такие ограничения будут действовать не на всех рейсах.

Новые правила будут действовать для рейсов, забронированных с 1 июля по 9 сентября 2025 года на полеты из Парижа и Амстердама в:

Афины,

Дублин,

Флоренцию,

Хельсинки,

Мюнхен,

Праги,

Стокгольма,

Турина,

Вены.

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

До изменения правил пассажиры могли взять с собой без доплат сумки с общим весом до 12 кг. В частности, большую ручную кладь с размерами 55х35х25 см, и малую ручную кладь с размерами до 40х30х15 см.

Напомним, ранее мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air закрывает свою базу в столице ОАЭ Абу-Даби. Также мы писали о правилах полетов Ryanair с детьми.