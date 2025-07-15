Політ Ryanair з малюками — правила для батьків

Літак Ryanair. Фото: pexels.com/

Організація сімейної відпустки іноді може стати справжнім головним болем. Якщо плануєте подорож з дітьми, не зайвим буде ознайомитися з правилами перельотів популярних лоукостерів.

Про вимоги ірландської авіакомпанії Ryanair нагадало видання Daily Express.

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Правила подорожей Ryanair з малюками

Лоукостер не пускає на літак немовлят віком до семи днів. Малюки віком від 8 днів до 23 місяців включно повинні супроводжуватися дорослим віком від 18 років (одна дитина на одного дорослого).

Всі немовлята повинні сидіти на колінах у дорослого і не мають права на окреме місце. Для зручності батьків, у хвостовій частині літаків знаходяться пеленальні кімнати для немовлят. Бортпровідники також можуть допомогти підігріти дитячі пляшечки, якщо це необхідно.

Молода мама з малюком в аеропорту. Фото: pexels.com/

В аеропорту ви можете безкоштовно зареєструвати дві речі на одну дитину (одна коляска + автокрісло, бустер або дитяче ліжечко). Авіакомпанія також дозволяє взяти з собою достатню кількість дитячого харчування, молока та чистої води.

Пасажири також можуть перевозити грудне молоко в ручній поклажі, навіть якщо подорожують без дитини. Контейнери з грудним молоком повинні вміщати не більше 2 000 мл. Кожен контейнер мають перевірити на пункті контролю.

Ryanair також радить батькам або опікунам переконатися, що сімейний лікар дозволяє дітям подорожувати літаком.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на один з літаків в Індії напали бджоли. Також ми писали, що можна перевозити із собою через польський кордон.