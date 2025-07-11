Wizz Air додав нову функцію "Моя подорож" — як вона допоможе пасажирам

Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air представила доповнення до мобільного додатку. Воно було створене для того, щоб спростити життя пасажирам, рейс яких затримується чи скасовано.

Про це повідомляє Mirror UK.

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Повідомляється, що окрім звичних каналів зв'язку з авіакомпанією, таких як телефонні дзвінки, SMS та електронні листи, пасажири відтепер можуть зв'язатися з представниками лоукостера через додаток.

У розділі "Моя подорож" пасажир може дізнатися додаткову інформацію про рейс — час реєстрацію та посадки, номер воріт на посадку, а також допоможе з'ясувати чи маєте ви право на отримання ваучера на харчування або проживання в готелі, якщо ваш рейс затримується або скасовується.

Пасажир користується додатком. Фото: pexels.com

Клієнти, які опинилися в такій складній ситуації, можуть в додатку обрати альтернативні варіанти вирішення — перебронювати рейс, повернути кошти або інше.

Наразі додаток Wizz Air завантажили 35 мільйонів разів на платформах Apple, Google та Huawei. "Моя подорож" стала доступна з 9 липня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на один з літаків в Індії напали бджоли. Також ми писали, що можна перевозити із собою через польський кордон.