Wizz Air добавил новую функцию "Мое путешествие" - как она поможет пассажирам

Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air представила дополнение к мобильному приложению. Оно было создано для того, чтобы упростить жизнь пассажирам, рейс которых задерживается или отменен.

Об этом сообщает Mirror UK.

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Обновление в приложении Wizz Air

Сообщается, что кроме привычных каналов связи с авиакомпанией, таких как телефонные звонки, SMS и электронные письма, пассажиры теперь могут связаться с представителями лоукостера через приложение.

В разделе "Мое путешествие" пассажир может узнать дополнительную информацию о рейсе — время регистрации и посадки, номер ворот на посадку, а также поможет выяснить имеете ли вы право на получение ваучера на питание или проживание в отеле, если ваш рейс задерживается или отменяется.

Пассажир пользуется приложением. Фото: pexels.com

Клиенты, которые оказались в такой сложной ситуации, могут в приложении выбрать альтернативные варианты решения — перебронировать рейс, вернуть средства или другое.

Сейчас приложение Wizz Air загрузили 35 миллионов раз на платформах Apple, Google и Huawei. "Мое путешествие" стало доступно с 9 июля.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на один из самолетов в Индии напали пчелы. Также мы писали, что можно перевозить с собой через польскую границу.