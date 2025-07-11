Wizz Air добавил новую функцию "Мое путешествие" - как она поможет пассажирам

Wizz Air анонсировал новую функцию в приложении для пассажиров
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air представила дополнение к мобильному приложению. Оно было создано для того, чтобы упростить жизнь пассажирам, рейс которых задерживается или отменен.
Об этом сообщает Mirror UK.
Обновление в приложении Wizz Air
Сообщается, что кроме привычных каналов связи с авиакомпанией, таких как телефонные звонки, SMS и электронные письма, пассажиры теперь могут связаться с представителями лоукостера через приложение.
В разделе "Мое путешествие" пассажир может узнать дополнительную информацию о рейсе — время регистрации и посадки, номер ворот на посадку, а также поможет выяснить имеете ли вы право на получение ваучера на питание или проживание в отеле, если ваш рейс задерживается или отменяется.
Клиенты, которые оказались в такой сложной ситуации, могут в приложении выбрать альтернативные варианты решения — перебронировать рейс, вернуть средства или другое.
Сейчас приложение Wizz Air загрузили 35 миллионов раз на платформах Apple, Google и Huawei. "Мое путешествие" стало доступно с 9 июля.
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