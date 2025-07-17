Wizz Air закриває маршрути в ОАЕ

Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Угорський лоукостер Wizz Air закриває свою базу у столиці ОАЕ Абу-Дабі. Польоти триватимуть до 1 вересня 2025 року.

Про це повідомляє avianews.com.

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В компанії пояснили, що було важко підлаштовуватися під спекотний клімат, регуляторні обмеження. На рішення також вплинуло те, що всі ці умови не дали авіаперевізнику відкривати нові рейси, розширюватися та отримувати прибуток.

"Ми пройшли колосальний шлях на Близькому Сході і пишаємося тим, чого нам вдалося досягти. Я дякую нашим відданим своїй справі співробітникам за їхні невтомні зусилля і відданість справі розвитку бренду WIZZ на нових і динамічних ринках. Хоча це було непросте рішення, воно виявилося правильним з огляду на обставини", — сказав глава Wizz Air Йожеф Вараді.

Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Компанія пропрацювала в ОАЕ майже 6 років. Польоти виконувались на 12 літаках Airbus A321. Нині в компанії планують розширювати свій вплив в Центральній і Східній Європі, а також деяких країнах Західної Європи — Австрії, Італії та Великій Британії.

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