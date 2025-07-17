Wizz Air закрывает маршруты в ОАЭ

Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Венгерский лоукостер Wizz Air закрывает свою базу в столице ОАЭ Абу-Даби. Полеты будут продолжаться до 1 сентября 2025 года.

Об этом сообщает avianews.com.

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В компании объяснили, что было трудно подстраиваться под жаркий климат, регуляторные ограничения. На решение также повлияло то, что все эти условия не дали авиаперевозчику открывать новые рейсы, расширяться и получать прибыль.

"Мы прошли колоссальный путь на Ближнем Востоке и гордимся тем, чего нам удалось достичь. Я благодарю наших преданных своему делу сотрудников за их неутомимые усилия и преданность делу развития бренда WIZZ на новых и динамичных рынках. Хотя это было непростое решение, оно оказалось правильным, учитывая обстоятельства", — сказал глава Wizz Air Йожеф Варади.

Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Компания проработала в ОАЭ почти 6 лет. Полеты выполнялись на 12 самолетах Airbus A321. Сейчас в компании планируют расширять свое влияние в Центральной и Восточной Европе, а также некоторых странах Западной Европы — Австрии, Италии и Великобритании.

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