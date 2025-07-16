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Головна Туризм У Ryanair підтвердили нові параметри ручної поклажі — що відомо

У Ryanair підтвердили нові параметри ручної поклажі — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 16:19
Ryanair змінює розміри ручної поклажі — деталі
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландський лоукостер Ryanair опублікував нову інформацію щодо змін в правилах перевезення ручної поклажі. Авіакомпанія планує переглянути її розміри вже найближчими тижнями.

Про це представники лоукостера повідомили видання Daily Express.

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Єврокомісія прийняла документ згідно якого, відпочивальникам без додаткових доплат можна взяти із собою в літак валізу чи сумку розмірами 40x30x15 см і ще одну сумку розмірами до 100 см і 7 кг загальної ваги.

Нині пасажири Ryanair можуть безкоштовно взяти з собою на борт літака сумку чи рюкзак розмірами  40x25x20 см. Проте вже найближчим часом компанія планує їх збільшити до 40x30x20 см. Таким чином об'єм зросте з 20 до 24 літрів.

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Збори валізи в подорож. Фото: freepik.com

Проте наразі невідома точна дата запровадження нових розмірів ручної поклажі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що варто знати перед польотом з Ryanair. Також ми писали, що можна перевозити із собою через польський кордон.

Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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