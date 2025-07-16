Ryanair змінює розміри ручної поклажі — деталі

У Ryanair підтвердили нові параметри ручної поклажі — що відомо
Ірландський лоукостер Ryanair опублікував нову інформацію щодо змін в правилах перевезення ручної поклажі. Авіакомпанія планує переглянути її розміри вже найближчими тижнями.
Про це представники лоукостера повідомили видання Daily Express.
Нові правила Ryanair
Єврокомісія прийняла документ згідно якого, відпочивальникам без додаткових доплат можна взяти із собою в літак валізу чи сумку розмірами 40x30x15 см і ще одну сумку розмірами до 100 см і 7 кг загальної ваги.
Нині пасажири Ryanair можуть безкоштовно взяти з собою на борт літака сумку чи рюкзак розмірами 40x25x20 см. Проте вже найближчим часом компанія планує їх збільшити до 40x30x20 см. Таким чином об'єм зросте з 20 до 24 літрів.
Проте наразі невідома точна дата запровадження нових розмірів ручної поклажі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що варто знати перед польотом з Ryanair. Також ми писали, що можна перевозити із собою через польський кордон.
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