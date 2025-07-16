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Главная Туризм В Ryanair подтвердили новые параметры ручной клади — что известно

В Ryanair подтвердили новые параметры ручной клади — что известно

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 16:19
Ryanair меняет размеры ручной клади - детали
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Ирландский лоукостер Ryanair опубликовал новую информацию об изменениях в правилах перевозки ручной клади. Авиакомпания планирует пересмотреть ее размеры уже в ближайшие недели.

Об этом представители лоукостера сообщили изданию Daily Express.

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Еврокомиссия приняла документ согласно которому, отдыхающим без дополнительных доплат можно взять с собой в самолет чемодан или сумку размерами 40x30x15 см и еще одну сумку размерами до 100 см и 7 кг общего веса.

Сейчас пассажиры Ryanair могут бесплатно взять с собой на борт самолета сумку или рюкзак размерами 40x25x20 см. Однако уже в ближайшее время компания планирует их увеличить до 40x30x20 см. Таким образом объем возрастет с 20 до 24 литров.

У Ryanair підтвердили нові параметри ручної поклажі — що відомо - фото 1
Сборы чемодана в путешествие. Фото: freepik.com

Однако пока неизвестна точная дата введения новых размеров ручной клади.

Напомним, ранее мы рассказывали, что стоит знать перед полетом с Ryanair. Также мы писали, что можно перевозить с собой через польскую границу.

Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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