Популярная авиакомпания запустила Starlink

Известная авиакомпания запустила бесплатный Starlink на рейсах
Авиакомпания Qatar Airways запустила Starlink на 54 широкофюзеляжных самолетах Boeing 777. Отныне пассажиры смогут бесплатно пользоваться скоростным интернетом во время полета.
Об этом сообщает avianews.com.
Qatar Airways запустила Starlink
Сообщается, что скорость интернета на борту самолета достигает до 500 Мбит/с. Пассажиры смогут без проблем играть в онлайн игры, смотреть фильмы, трансляции, отправлять родным и друзьям фото и видео не только во время полета, но и во время взлета и приземления.
На переоборудование самолетов компания заложила 2 года, однако инженеры уложились в 9 месяцев. Такие быстрые сроки дали возможность Qatar Airways не переносить рейсы и не терять прибыли. Сейчас в компании планируют запустить скоростной интернет на еще 60 широкофюзеляжных самолетах Airbus A350.
Сообщается, что сервис спутникового интернета от SpaceX стал доступен для авиации в 2022 году и сразу перевернул мир. Компании начали устанавливать дорогостоящие модули и радовать своих пассажиров доступом к быстрому интернету.
Напомним, ранее мы рассказывали, что лоукостер Ryanair в мае этого года изменил некоторые правила для пассажиров, в том числе и те, которые касаются ручной клади. Также мы писали о правилах полетов Ryanair с детьми.
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