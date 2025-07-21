Популярная авиакомпания запустила Starlink

Интернет в самолете. Фото: pexels.com

Авиакомпания Qatar Airways запустила Starlink на 54 широкофюзеляжных самолетах Boeing 777. Отныне пассажиры смогут бесплатно пользоваться скоростным интернетом во время полета.

Об этом сообщает avianews.com.

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Сообщается, что скорость интернета на борту самолета достигает до 500 Мбит/с. Пассажиры смогут без проблем играть в онлайн игры, смотреть фильмы, трансляции, отправлять родным и друзьям фото и видео не только во время полета, но и во время взлета и приземления.

На переоборудование самолетов компания заложила 2 года, однако инженеры уложились в 9 месяцев. Такие быстрые сроки дали возможность Qatar Airways не переносить рейсы и не терять прибыли. Сейчас в компании планируют запустить скоростной интернет на еще 60 широкофюзеляжных самолетах Airbus A350.

Пассажир пользуется интернетом. Фото: pexels.com

Сообщается, что сервис спутникового интернета от SpaceX стал доступен для авиации в 2022 году и сразу перевернул мир. Компании начали устанавливать дорогостоящие модули и радовать своих пассажиров доступом к быстрому интернету.

Напомним, ранее мы рассказывали, что лоукостер Ryanair в мае этого года изменил некоторые правила для пассажиров, в том числе и те, которые касаются ручной клади. Также мы писали о правилах полетов Ryanair с детьми.