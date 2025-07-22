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Головна Туризм Туристам розкрили лайфхак, як не прасувати речі у відпустці

Туристам розкрили лайфхак, як не прасувати речі у відпустці

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 12:23
Як не прасувати речі у відпустці — лайфхак туристам
Туристка збирає речі у відпустку. Фото: Freepik

Більшість авіакомпаній заробляють на тому, що пасажири перевищують розміри ручної поклажі та багажу. Навіть найкомпактніша праска в сумці чи валізі може "влетіти в копійочку" в аеропорту. 

Про корисний лайфхак, який дозволить вам забути про прасування речей у відпустці, пише Daily Express.

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Як обходитись у відпустці без праски

Бренд жіночого одягу Sophie Cameron Davies поділився "революційним" способом пакування валізи, який запобігає утворенню складок на одязі. Завдяки йому ви зможете виглядати на всі сто у відпустці. 

Для того, щоб не прасувати свій одяг у відпустці, складайте одяг у валізу абсолютно рівно, не скручуйте речі й не перевертайте.

"Заповніть валізу одягом по всій ширині, аж до кутів, і складайте максимум один-два рази, щоб уникнути глибоких складок. Складайте річ одну на одну. Так ваші речі залишаться без складок і вам не доведеться шукати праску в готелі", — йдеться у відео.

За короткий час відео зібрало понад 600 тисяч переглядів та тисячі лайків. Користувачі вдячні за такий дійсно корисний лайфхак.

@sophiecamerondavies

The packing hack you didn’t know you needed 🧳✨ Heading away this summer? If your suitcase is full of floaty dresses, silk pieces or anything remotely crease-prone try this. No more steaming out wrinkles for half your holiday 🙅‍♀️ It’s simple, space-saving, and actually works. Save this one, your future self will thank you 💅 #styleover30 #styleover40 #packinghack #packingtips #travelhack

♬ original sound - Sophie Cameron Davies

Нагадаємо, раніше ми розповідали про острів в Греції із доступними цінами на їжу й житло, проте непопулярний серед туристів. Також досвідчений турист застеріг від популярної схеми шахраїв в Іспанії.

подорож одяг лайфхаки поради туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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