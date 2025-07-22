Як не прасувати речі у відпустці — лайфхак туристам

Туристка збирає речі у відпустку. Фото: Freepik

Більшість авіакомпаній заробляють на тому, що пасажири перевищують розміри ручної поклажі та багажу. Навіть найкомпактніша праска в сумці чи валізі може "влетіти в копійочку" в аеропорту.

Про корисний лайфхак, який дозволить вам забути про прасування речей у відпустці, пише Daily Express.

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Як обходитись у відпустці без праски

Бренд жіночого одягу Sophie Cameron Davies поділився "революційним" способом пакування валізи, який запобігає утворенню складок на одязі. Завдяки йому ви зможете виглядати на всі сто у відпустці.

Для того, щоб не прасувати свій одяг у відпустці, складайте одяг у валізу абсолютно рівно, не скручуйте речі й не перевертайте.

"Заповніть валізу одягом по всій ширині, аж до кутів, і складайте максимум один-два рази, щоб уникнути глибоких складок. Складайте річ одну на одну. Так ваші речі залишаться без складок і вам не доведеться шукати праску в готелі", — йдеться у відео.

За короткий час відео зібрало понад 600 тисяч переглядів та тисячі лайків. Користувачі вдячні за такий дійсно корисний лайфхак.

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