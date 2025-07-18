Непопулярний серед туристів острів в Греції з доступними цінами

Острів Антипарос. Фото: tripadvisor.com

В пік сезону відпочивальники борються за місце на пляжі в Міконосі й Санторіні. Проте в Греції є маловідомий острів, який може врятувати від хаосу й натовпів.

Про це пише Daily Mail.

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Чим унікальний острів Антипарос

Розташований за 51 км на південний захід від Міконосу, острів Антипарос є справжньою прихованою перлиною в Егейському морі.

Середня температура тут така сама, як і на інших грецьких курортах — 30 градусів спеки, а оренда гіроскутера вартує всього 4 євро з людини.

Відпочинок на Антипарос також доволі бюджетний. Оглядачка видання Metro похвалилася, що тижневий відпочинок їй тут обійшовся у 150 євро. Окрім їжі в магазинах, вона також витрачала кошти в сувенірних лавках та тавернах. Середній чек за житло тут складає 70-80 євро за ніч. Сніданок чи обід вам обійдеться у 3-4 євро.

Пляж Сорос в Греції. Фото: tripadvisor.com

На острові туристи можуть дослідити мальовничі печери, позасмагати на пляжах Агіос Георгіос або Сорос та влаштувати морську прогулянку на катері.

У головному місті острова Хора можна придбати місцеві продукти харчування, ювелірні прикраси ручної роботи, гончарні вироби та тканинні вироби від місцевих майстрів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лише за дві години їзди від іспанського Тенеріфе розташований безлюдний острів, на якому майже не буває туристів.Також досвідчений турист застеріг від популярної схеми шахраїв в Іспанії.