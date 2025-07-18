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Главная Туризм Малоизвестный остров в Греции с дешевыми ценами на еду и жилье

Малоизвестный остров в Греции с дешевыми ценами на еду и жилье

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 19:27
Непопулярный среди туристов остров в Греции с доступными ценами в Греции
Остров Антипарос. Фото: tripadvisor.com

В пик сезона отдыхающие борются за место на пляже в Миконосе и Санторини. Однако в Греции есть малоизвестный остров, который может спасти от хаоса и толп.

Об этом пишет Daily Mail.

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Чем уникален остров Антипарос

Расположенный в 51 км к юго-западу от Миконоса, остров Антипарос является настоящей скрытой жемчужиной в Эгейском море.

Средняя температура здесь такая же, как и на других греческих курортах — 30 градусов жары, а аренда гироскутера стоит всего 4 евро с человека.

Отдых на Антипарос также довольно бюджетный. Обозревательница издания Metro похвасталась, что недельный отдых ей здесь обошелся в 150 евро. Кроме еды в магазинах, она также тратила средства в сувенирных лавках и тавернах. Средний чек за жилье здесь составляет 70-80 евро за ночь. Завтрак или обед вам обойдется в 3-4 евро.

Маловідомий острів в Греції із дешевими цінами на їжу й житло - фото 1
Пляж Сорос в Греции. Фото: tripadvisor.com

На острове туристы могут исследовать живописные пещеры, позагорать на пляжах Агиос Георгиос или Сорос и устроить морскую прогулку на катере.

В главном городе острова Хора можно приобрести местные продукты питания, ювелирные украшения ручной работы, гончарные изделия и тканевые изделия от местных мастеров.

Напомним, ранее мы писали, что всего в двух часах езды от испанского Тенерифе расположен необитаемый остров, на котором почти не бывает туристов. Также опытный турист предостерег от популярной схемы мошенников в Испании.

туристы отдых путешествие лето Греция пляж
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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