Світова столиця парфумів — де варто побувати у Франції

Парфумерна столиця світу — місто у Франції з розкішними бутиками
Зробіть глибокий вдих, щоб насолодитися найпахучішим містом Європи. Воно пахне не лише лавандою, яка росте в Провансі, але й туалетною водою, милом та пудрою.
Про це пише Daily Express.
Чим унікальне французьке місто Грас
У 19 столітті Грас став світовою столицею парфумерії та великим туристичним центром, яким він залишається і донині. Місто розташоване всього за 20 кілометрів від Канн, на висоті 300-400 метрів над рівнем моря, серед зелених гір, лісів і красивих печер.
Багато відомих і історичних постатей зупинялися тут, зокрема, імператор Наполеон зі своєю сестрою принцесою Поліною Бонапарт. Грас також приваблював таких знаменитих художників, як Моне, Мунк, Ренуар, Пікассо і Ван Гог, а також письменників — Герберта Уеллса та Френсіса Скотта Фіцджеральда.
Спускаючись до старого центру міста, ви відкриєте для себе лабіринт вузьких і затінених вуличок, що ведують до історичного кварталу з будівлями епохи Середньовіччя та Відродження. Всі вулиці сходяться на площі Пюї й до собору Нотр-Дам-дю-Пюї. Він був побудований між 10 і 11 століттями й відреставрований в 17 столітті. У романській церкві зберігається знаменитий вівтар Луї Бреа, картини Рубенса і Фрагонара, а також вітражі й статуї.
Грас також є світовою столицею парфумерії. Міжнародний музей парфумерії (MIP), розташований у центрі у центрі міста показує відвідувачам 3000-річну історію парфумів. Сад MIP у Муан-Сарту — це консерваторія парфумерних рослин і гарне місце для початку, якщо ви хочете дізнатися все про цю неймовірну індустрію.
Серед інших локацій, які варто відвідати — Музей мистецтва та історії Провансу в колишньому особняку Кабріс. Він занурить вас у життя Граса в 18 столітті. Відвідувачі можуть помилуватися кімнатами, в яких колись жила маркіза де Клап'є-Кабріс.
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