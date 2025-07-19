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Популярна помилка туристів, яка може коштувати тисячі гривень

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 13:42
Що не варто робити у подорожі, щоб не стати жертвою грабіжників
Туристка в аеропорту. Фото: freepik.com

Коли ви у відпустці, дуже хочеться похизуватися в соцмережах. Проте через фото, зроблені в готелі чи літаку, вас можуть пограбувати.

Про це пише Daily Express.

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За даними Forum Insurance, сторіз в соціальних мережах можуть анулювати страховку вашого житла, поки ви перебуваєте у відпустці. Дуже часто в контрактах на страхування зазначається про те, що публічна демонстрація того, що ваш будинок порожній, є недбалістю саме клієнта.

"Грабіжники нині дуже розумні. Вони вже не просто оглядають вулиці й будинки, а й гортають Stories в Instagram та Facebook. Страховики очікують, що страхувальники будуть вживати розумних заходів для захисту свого майна. Йдеться і про контент, який ви публікуєте", — поділилася експерт зі страхування житла Нірадж Мамтора.

Зокрема, вам можуть не компенсувати захист житла, якщо у ваших соцмережах знайдуть публікацію: "Їду до Греції на два тижні!" В страхувальних компаніях такі меседжі порівнюють буквально з тим, що ви їдете та не закриваєте двері вашої оселі.

"Злочинці часто моніторять публічні профілі або надсилають фальшиві запити на дружбу, щоб отримати доступ до приватних повідомлень. Навіть така проста річ, як відмітити себе в аеропорту або поділитися фотографією посадкового талону, може дати злочинцям доступ до вашого житла та гаманця", — застерегла експертка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що варто знати перед польотом з Ryanair. Також американець знайшов хитрий спосіб, за допомогою якого безкоштовно літав шість років.

відпочинок подорож фото поради туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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