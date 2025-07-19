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Главная Туризм Популярная ошибка туристов, которая может стоить тысячи гривен

Популярная ошибка туристов, которая может стоить тысячи гривен

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 13:42
Что не стоит делать в путешествии, чтобы не стать жертвой грабителей
Туристка в аэропорту. Фото: freepik.com

Когда вы в отпуске, очень хочется похвастаться в соцсетях. Однако из-за фото, сделанных в отеле или самолете, вас могут ограбить.

Об этом пишет Daily Express.

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По данным Forum Insurance, сториз в социальных сетях могут аннулировать вашу страховку вашего жилья, пока вы находитесь в отпуске. Очень часто в контрактах на страхование отмечается о том, что публичная демонстрация того, что ваш дом пустует, является халатностью именно клиента.

"Грабители нынче очень умны. Они уже не просто осматривают улицы и дома, но и листают Stories в Instagram и Facebook. Страховщики ожидают, что страхователи будут принимать разумные меры для защиты своего имущества. Речь идет и о контенте, который вы публикуете", — поделилась эксперт по страхованию жилья Нирадж Мамтора.

В частности, вам могут не компенсировать защиту жилья, если в ваших соцсетях найдут публикацию: "Еду в Грецию на две недели!" В страховых компаниях такие месседжи сравнивают буквально с тем, что вы едете и не закрываете двери вашего дома.

"Преступники часто мониторят публичные профили или присылают фальшивые запросы на дружбу, чтобы получить доступ к частным сообщениям. Даже такая простая вещь, как отметить себя в аэропорту или поделиться фотографией посадочного талона, может дать преступникам доступ к вашему жилью и кошельку", — предостерегла эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, что стоит знать перед полетом с Ryanair. Также американец нашел хитрый способ, с помощью которого бесплатно летал шесть лет.

отдых путешествие фото советы туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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