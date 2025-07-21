Мировая столица духов - где стоит побывать во Франции

Улочки французского города Грас. Фото: tripadvisor.com

Сделайте глубокий вдох, чтобы насладиться самым пахучим городом Европы. Он пахнет не только лавандой, которая растет в Провансе, но и туалетной водой, мылом и пудрой.

Об этом пишет Daily Express.

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Чем уникален французский город Грас

В 19 веке Грас стал мировой столицей парфюмерии и крупным туристическим центром, которым он остается и по сей день. Город расположен всего в 20 километрах от Канн, на высоте 300-400 метров над уровнем моря, среди зеленых гор, лесов и красивых пещер.

Многие известные и исторические фигуры останавливались здесь, в частности, император Наполеон со своей сестрой принцессой Полиной Бонапарт. Грас также привлекал таких знаменитых художников, как Моне, Мунк, Ренуар, Пикассо и Ван Гог, а также писателей — Герберта Уэллса и Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

Спускаясь к старому центру города, вы откроете для себя лабиринт узких и затененных улочек, ведущих к историческому кварталу со зданиями эпохи Средневековья и Возрождения. Все улицы сходятся на площади Пюи и к собору Нотр-Дам-дю-Пюи. Он был построен между 10 и 11 веками и отреставрирован в 17 веке. В романской церкви хранится знаменитый алтарь Луи Бреа, картины Рубенса и Фрагонара, а также витражи и статуи.

Собор Нотр-Дам-дю-Пюи. Фото: tripadvisor.com

Грас также является мировой столицей парфюмерии. Международный музей парфюмерии (MIP), расположенный в центре в центре города показывает посетителям 3000-летнюю историю духов. Сад MIP в Муан-Сарту — это консерватория парфюмерных растений и хорошее место для начала, если вы хотите узнать все об этой невероятной индустрии.

Среди других локаций, которые стоит посетить — Музей искусства и истории Прованса в бывшем особняке Кабрис. Он погрузит вас в жизнь Граса в 18 веке. Посетители могут полюбоваться комнатами, в которых когда-то жила маркиза де Клапье-Кабрис.

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