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Главная Туризм Эксперты удивили, почему нельзя обувать босоножки в самолет

Эксперты удивили, почему нельзя обувать босоножки в самолет

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 16:23
Почему не стоит надевать в самолет босоножки - советы эксперта
Пассажирка с телефоном в аэропорту. Фото: Freepik

Босоножки — удобная и стильная обувь на лето. Однако эксперты рассказали, почему их не стоит надевать в самолет, и какую опасность это может представлять.

Об этом пишет Daily Mail.

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Чем опасны босоножки

Опытная туристка Поллианн посоветовала пассажирам не носить босоножки во время путешествия самолетом. Она предупредила о потенциальных опасностях, которые может повлечь выбор такой обуви в чрезвычайной ситуации.

По ее словам, если на борту самолета случится пожар, надо будет разбивать стекло и быстро двигаться. Вам будет необходима закрытая обувь, которая защитит от осколков стекла. Кроме того, босоножки замедляют ваши движения, когда каждая секунда имеет значение. Лучший выбор для путешествий в самолете — кроссовки.

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Пассажиры в самолете. Фото: pexels.com

Кроме того, туристка предостерегла, что в самолете на ваши голые ножки в туалете могут попасть вредные бактерии и микробы и спровоцировать проблемы. В частности, если у вас на ноге есть открытые раны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air закрывает свою базу в столице ОАЭ Абу-Даби. Также мы писали, какая авиакомпания установила Starlink, и теперь пассажиры могут пользоваться скоростным интернетом без переплат.

путешествие обувь самолеты туризм женская обувь
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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