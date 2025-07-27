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Главная Туризм Эксперт посоветовал, когда выгоднее лететь в Дубай

Эксперт посоветовал, когда выгоднее лететь в Дубай

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 14:26
Как выгодно отдохнуть в Дубай - советы туристам
Один из пляжей в Дубай. Фото: tripadvisor.com

О Дубае мечтает множество путешественников, хотя многие считают, что этот известный дорогой курорт многим не по карману. Однако один из экспертов посоветовал, как можно сэкономить на отдыхе в ОАЭ.

Об этом пишет Daily Express.

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Как выгодно отдохнуть в Дубай

Большинство отдыхающих считают, что на солнечных курортах самые низкие цены в зимние месяцы, ведь количество туристов уменьшается из-за прохладной погоды. Но, по словам тревел-блогера Бетти Бушьер-Хобин, жаркое лето в Дубае отпугивает больше посетителей, чем мягкие зимние условия. Она советует бронировать отпуск в Дубай на август.

В этот период времени туристов ждут вкусные коктейли у бассейна, прохладные торговые центры и роскошный отдых без высоких цен.

"Летом в Дубае можно найти лучшие предложения, а благодаря меньшему количеству туристов ваш бюджет хватит на большее, чем вы думаете, и часто расходы будут меньше", — сказал эксперт.

Температура в Дубае летом регулярно поднимается до 40 °C, однако инфраструктура города рассчитана на такие экстремальные жары: торговые центры с кондиционерами, крытые аттракционы, защищающие от палящего солнца, роскошные бассейны в большинстве отелей.

Експерт порадив, коли вигідніше летіти в Дубай - фото 1
Отдых в Дубай. Фото: tripadvisor.com
Експерт порадив, коли вигідніше летіти в Дубай - фото 2
Пляж в Дубай. Фото: tripadvisor.com

Из-за убеждения туристов, что в летние месяцы в Дубае становится невыносимо жарко, отдых в августе в этом городе ОАЭ стоит примерно на 24% меньше, чем зимой. Авиакомпании также обычно предлагают более выгодные скидки и сниженные тарифы на рейсы в течение всего летнего периода.

Ранее мы писали, что всего в двух часах езды от испанского Тенерифе расположен необитаемый остров, на котором почти не бывает туристов. Также эксперт рассказала, почему опасно в самолет надевать босоножки.

путешествие Дубай ОАЭ экономия туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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