Курорты все включено для пенсионеров — какие бюджетные направления доступны в августе 2025

Отдых на море. Фото: Tripadvisor

Украинские пенсионеры могут бюджетно отдохнуть на курорте летом. Цены в августе 2025 года приятно удивят путешественников. За путевку all inclusive нужно отдать несколько сотен долларов, что иногда дешевле, чем поехать на море в Одессу.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие недорогие курорты выбрать пенсионерам в августе.

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Где отдохнуть пенсионерам в 2025

Одно из популярных направлений, где можно провести отпуск не за все деньги мира, — это Египет. Большинство путешественников выбирают Шарм-эль-Шейх, туда традиционно едут молодожены, семьи с детьми и пожилые люди, нетребовательные к качеству обслуживания. В городе множество отелей категории люкс для придирчивых гостей, но хватает и бюджетных помещений.

Например, за пятидневное проживание в отеле Mazar Resort & SPA придется заплатить всего 21 835 грн. Сумма включает перелет, групповой трансфер, питание по системе all inclusive и медицинскую страховку. Песчаный пляж расположен в 15-ти минутах ходьбы, туда ездит бесплатный автобус. На территории присутствует бассейн для взрослых с детским отделением.

Путевка в Египет. Фото: скриншот

Некоторым пенсионерам может не понравиться палящее солнце Египта в августе и большое количество туристов. Альтернативным вариантом станет греческий полуостров Пелопоннес, расположенный на юге материковой части страны. Его омывают воды Ионического и Эгейского морей. Отдыхающих ждут не только чистые пляжи и средиземноморский климат, но и атмосфера Древней Греции.

На полуострове до сих пор сохранились важные археологические памятники, в частности древняя Олимпия, театр Эпидавр, византийские церкви, город Микены — родина могущественной Микенской цивилизации и др. Пожилые люди, которым надоест нежиться на пляже, смогут посетить экскурсии и культурно обогатиться.

Путевка на греческий полуостров. Фото: скриншот

Поселение в четырехзвездочном отеле Evita Blue по системе обслуживания "все включено" обойдется украинцам в 22 223 грн за три ночи. Расстояние до моря — буквально несколько десятков метров. На территории заведения есть ресторан, бар и бассейн, поэтому скучать гостям не придется.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинские туристы могут заплатить за путевку "все включено" на курорт всего 500 долларов. Такие цены доступны отдыхающим в Турции и Болгарии. Бюджетные направления обеспечат путешественников комфортными условиями.

Также мы писали, что в Малаге (испанский туристический город) запретили появляться в плавках или бикини вне пляжей. За нарушение грозит штраф до 750 евро. Власти требуют от туристов уважения к местным жителям и соблюдения дресс-кода.