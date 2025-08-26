Бюджетный мобильный тариф для пенсионеров — что входит в пакет за 120 грн

Пожилой мужчина с телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Выбирая мобильный тариф, пользователи ищут баланс между ценой и услугами, которые они получат за эти деньги. Пенсионеры часто останавливаются на бюджетных вариантах, которые не имеют много интернета или других сервисов, но гарантируют хорошую связь.

О том, какой мобильный тариф самый выгодный для пенсионеров и что в него входит, отмечается на сайте компании "Интертелеком".

Украинцам презентовали новый тариф в сегменте доступной мобильной связи, который сейчас считается самым дешевым на рынке. Тариф "IT Вселенная Базовый" обойдется всего в 120 гривен в месяц.

Он создан для абонентов, которым не нужен скоростной интернет, но важны выгодные звонки и базовый доступ к онлайн-сервисам. В тариф "IT Вселенная Базовый" входит:

50 СМС;

10 ГБ мобильного интернета в зоне покрытия 3G;

1000 минут для звонков на мобильные и стационарные номера по всей Украине.

Для кого предназначен этот тариф

Оператор сообщает, что сеть 2G/3G Ukrnet Telecom охватывает более 80% территории Украины, что обеспечивает стабильную связь в большинстве регионов. В то же время компания отмечает, что 4G-покрытие отсутствует, поэтому скоростной интернет недоступен.

В сельской местности абоненты смогут пользоваться преимущественно звонками, тогда как мобильный интернет будет работать в основном в областных центрах, городах и вдоль основных автодорог.

Тариф "IT Вселенная Базовый" совместим не только со смартфонами и кнопочными телефонами, но и со смарт-часами, камерами видеонаблюдения, устройствами "умного дома" и другими гаджетами. Это отличный вариант для студентов, пенсионеров и пользователей, которым достаточно минимального набора услуг за умеренную цену.

А если для вас в приоритете скоростной интернет, в таком случае стоит обратить внимание на тарифы других операторов — Kyivstar, Vodafone или Lifecell, ведь они предлагают 4G-покрытие и большие пакеты интернета.

