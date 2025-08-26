Видео
Главная Экономика Бюджетный тариф для пенсионеров — что можно получить за 120 грн

Бюджетный тариф для пенсионеров — что можно получить за 120 грн

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 13:50
Бюджетный мобильный тариф для пенсионеров — что входит в пакет за 120 грн
Пожилой мужчина с телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Выбирая мобильный тариф, пользователи ищут баланс между ценой и услугами, которые они получат за эти деньги. Пенсионеры часто останавливаются на бюджетных вариантах, которые не имеют много интернета или других сервисов, но гарантируют хорошую связь.

О том, какой мобильный тариф самый выгодный для пенсионеров и что в него входит, отмечается на сайте компании "Интертелеком".

Читайте также:

Сколько стоит самый дешевый мобильный тариф и что в него входит

Украинцам презентовали новый тариф в сегменте доступной мобильной связи, который сейчас считается самым дешевым на рынке. Тариф "IT Вселенная Базовый" обойдется всего в 120 гривен в месяц.

Он создан для абонентов, которым не нужен скоростной интернет, но важны выгодные звонки и базовый доступ к онлайн-сервисам. В тариф "IT Вселенная Базовый" входит:

  • 50 СМС;
  • 10 ГБ мобильного интернета в зоне покрытия 3G;
  • 1000 минут для звонков на мобильные и стационарные номера по всей Украине.

Для кого предназначен этот тариф

Оператор сообщает, что сеть 2G/3G Ukrnet Telecom охватывает более 80% территории Украины, что обеспечивает стабильную связь в большинстве регионов. В то же время компания отмечает, что 4G-покрытие отсутствует, поэтому скоростной интернет недоступен.

В сельской местности абоненты смогут пользоваться преимущественно звонками, тогда как мобильный интернет будет работать в основном в областных центрах, городах и вдоль основных автодорог.

Тариф "IT Вселенная Базовый" совместим не только со смартфонами и кнопочными телефонами, но и со смарт-часами, камерами видеонаблюдения, устройствами "умного дома" и другими гаджетами. Это отличный вариант для студентов, пенсионеров и пользователей, которым достаточно минимального набора услуг за умеренную цену.

А если для вас в приоритете скоростной интернет, в таком случае стоит обратить внимание на тарифы других операторов — Kyivstar, Vodafone или Lifecell, ведь они предлагают 4G-покрытие и большие пакеты интернета.

Ранее мы писали, что абоненты известного мобильного оператора теперь имеют возможность пользоваться связью в течение недели без оплаты. Если не внести очередную плату за тариф Киевстар, активируется сервис "Неделя доверия", который доступен каждый месяц.

Также мы рассказывали, что пользователям Киевстар больше не нужно ждать регулярную дату оплаты пакета услуг. Ранее для смены тарифа приходилось откладывать переход и дополнительно оплачивать дневной пакет сервисов. Теперь же украинцы могут выбрать новый тариф в любой удобный момент.

тарифы пенсионеры интернет связь мобильный оператор
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
