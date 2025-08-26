Відео
Найдешевший тариф для пенсіонерів — що можна отримати за 120 грн

Найдешевший тариф для пенсіонерів — що можна отримати за 120 грн

Дата публікації: 26 серпня 2025 13:50
Бюджетний мобільний тариф для пенсіонерів — що входить у пакет за 120 грн
Чоловік похилого віку з телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Обираючи мобільний тариф, користувачі шукають баланс між ціною та послугами, які вони отримають за ці гроші. Пенсіонери часто зупиняються на бюджетних варіантах, які не мають багато інтернету чи інших сервісів, але гарантують хороший зв'язок.

Про те, який мобільний тариф найвигідніший для пенсіонерів та що в нього входить, зазначається на сайті компанії "Інтертелеком".

Читайте також:

Скільки коштує найдешевший мобільний тариф та що в нього входить 

Українцям презентували новий тариф у сегменті доступного мобільного зв’язку, який наразі вважається найдешевшим на ринку. Тариф "IT Всесвіт Базовий" обійдеться лише у 120 гривень на місяць. 

Він створений для абонентів, яким не потрібен швидкісний інтернет, але важливі вигідні дзвінки та базовий доступ до онлайн-сервісів. У тариф "IT Всесвіт Базовий" входить:

  • 50 СМС;
  • 10 ГБ мобільного інтернету у зоні покриття 3G;
  • 1000 хвилин для дзвінків на мобільні та стаціонарні номери по всій Україні.

Для кого призначено цей тариф

Оператор повідомляє, що мережа 2G/3G Ukrnet Telecom охоплює понад 80% території України, що забезпечує стабільний зв’язок у більшості регіонів. Водночас компанія наголошує, що 4G-покриття відсутнє, тому швидкісний інтернет недоступний.

У сільській місцевості абоненти зможуть користуватися переважно дзвінками, тоді як мобільний інтернет працюватиме здебільшого в обласних центрах, містах та вздовж основних автошляхів.

Тариф "IT Всесвіт Базовий" сумісний не лише зі смартфонами та кнопковими телефонами, а й зі смартгодинниками, камерами відеоспостереження, пристроями "розумного дому" та іншими гаджетами. Це чудовий варіант для студентів, пенсіонерів та користувачів, яким достатньо мінімального набору послуг за помірну ціну.

А якщо для вас в пріоритеті швидкісний інтернет, у такому випадку варто звернути увагу на тарифи інших операторів — Kyivstar, Vodafone або Lifecell, адже вони пропонують 4G-покриття та більші пакети інтернету.

Раніше ми писали, що абоненти відомого мобільного оператора тепер мають можливість користуватися зв’язком протягом тижня без оплати. Якщо не внести чергову плату за тариф Київстар, активується сервіс "Тиждень довіри", який доступний кожного місяця.

Також ми розповідали, що користувачам Київстар більше не потрібно чекати на регулярну дату оплати пакета послуг. Раніше для зміни тарифу доводилося відкладати перехід і додатково оплачувати денний пакет сервісів. Тепер же українці можуть обрати новий тариф у будь-який зручний момент.

тарифи пенсіонери інтернет зв'язок мобільний оператор
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
