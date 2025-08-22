Підключення нового тарифу Київстару — як його замовити після поповнення рахунку

Чоловік розмовляє по телефону. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Абонентам Київстару не обов’язково чекати, поки прийде планова дата оплати пакету послуг. Раніше доводилося відтягувати заміну тарифного плану і додатково покривати надання денного обсягу сервісів. Але тепер українці можуть здійснити замовлення нового тарифу позачергово.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як підключити тарифний план Київстару після поповнення рахунку.

Реклама

Читайте також:

Позачергове замовлення тарифу

Інструкцію по підключенню пакета послуг дала пресслужба мобільного оператора на офіційному сайті Київстару. Як відомо, до червня 2022 року абоненти передплати могли замовити новий тариф лише після виконання двох умов:

перша — пропустити день планової оплати;

друга — заплатити за пакет послуг на день.

Такий підхід накладав обмеження на клієнтів компанії, тож у Київстарі вирішили скасувати спеціальні умови. Наразі українцям нічого не заважає в будь-який момент замовити підключення нового основного тарифу. Для цього існує кілька альтернативних способів, а саме:

зателефонувати номером 477*202;

скористатися системою самообслуговування "Мій Київстар";

зателефонувати в контакт-центр;

відвідати фірмовий магазин оператора.

"Київстар надалі працює над покращенням клієнтського досвіду своїх клієнтів. Не лише спрощуючи умови тарифів та послуг, а й пропонуючи нові", — додали в компанії.

Знижені ціни на послуги Київстару

Раніше ми розповідали, що клієнти мобільного оператора можуть отримати 20% або 50% знижки на 6 місяців користування деякими тарифними планами, зокрема "ВСЕ РАЗОМ Легкий" і "ВСЕ РАЗОМ Крутий". Для цього слід виконати одну умову — купити в інтернет-магазині чи фізичному відділенні Київстару смартфон із 4G-покриттям.

"Щоб отримати знижку, станьте користувачем тарифів ВСЕ РАЗОМ Легкий або ВСЕ РАЗОМ Крутий — перейдіть із іншого тарифу, придбайте стартовий пакет або перевірте, чи вже користуєтеся одним із них", — уточнила пресслужба оператора.

Необхідно здійснити купівлю до 31 грудня 2025 року. Тоді протягом пів року за тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий" доведеться платити 280 грн/міс. замість 350 грн, а за пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Крутий" — 250 грн/міс. замість 500 грн. Для нових абонентів знижка почне діяти з другого списання, для поточних клієнтів — в день після купівлі телефону.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, втрата SIM-карти Київстару не є критичною проблемою — номер можна відновити як самостійно, так і в магазинах оператора. Самостійне відновлення доступне для абонентів передплати і коштує 100 грн.

Також ми писали, які бюджетні тарифи для пенсіонерів пропонують різні мобільні оператори. Київстар запустив пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/міс., Vodafone має недорогий тарифний палн Red Start за 240 грн/міс.