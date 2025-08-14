Київстар знизить вартість деяких тарифів — хто зможе платити на 50% менше

Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор запровадив для абонентів вигідну акційну пропозицію. Київстар дозволив українцям зменшити вартість певних тарифних планів на 20-50%. Нова ціна діятиме упродовж шести місяців користування пакетом послуг.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Як отримати знижку від Київстару

Акція триватиме з 14 серпня до 31 грудня 2025 року. В цей період необхідно відвідати будь-яке фізичне відділення оператора чи інтернет-магазин і придбати смартфон із 4G-покриттям. Знижки поширюються на два тарифи: "ВСЕ РАЗОМ Легкий" та "ВСЕ РАЗОМ Крутий".

Доведеться або купити новий стартовий пакет, або перейти зі свого тарифного плану. Як тільки відбудеться підключення, для абонента активується знижена вартість протягом пів року, тобто на шість оплат. Водночас розмір знижки варіюється:

20% — на "ВСЕ РАЗОМ Легкий";

50% — на "ВСЕ РАЗОМ Крутий".

"Для нових абонентів знижка почне діяти з другого списання плати за тариф, оскільки перша плата включена у вартість стартового пакета. Для користувачів, що перейшли з іншого тарифу — в день після купівлі смартфона", — констатували на сайті Київстару.

Які послуги матимуть українці

Користувачі "ВСЕ РАЗОМ Легкий" сплачують за наповнення 350 грн/міс. Вони отримують 20 ГБ трафіку, безлім у мережі, 150 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон, домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с. Зі знижкою вартість становитиме 280 грн/міс.

Тарифний план "ВСЕ РАЗОМ Крутий" коштує 500 грн/міс. За такі гроші абоненти отримують 50 ГБ мобільного трафіку, безлім у мережі, 300 хвилин на розмови, домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с. Зі знижкою 50% плата становитиме 250 грн/міс.

В обох пакетах діє послуга "Роумінг як вдома". Плюс доступна одна Суперсила на вибір. Українці можуть підключити Київстар ТБ, SIM для планшета, SIM для другого телефона, 5 ГБ у роумінгу та інші. В дорожчому тарифі додатково передбачена SIM для роутера (+150 ГБ трафіку).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть підключити бюджетні тарифи від популярних мобільних операторів. Київстар пропонує пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/міс., Vodafone — Red Start за 240 грн/міс. Вони доступні для контрактних абонентів.

Також ми писали, що в Україні тестують Starlink Direct to Cell — технологію, яка дозволяє надсилати SMS через супутник без додаткового обладнання. Київстар запустить сервіс восени 2025 року, на старті абонентам не доведеться платити за послугу.