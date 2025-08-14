Видео
Главная Экономика Сниженные цены на тарифы Киевстара — кто сможет платить меньше

Сниженные цены на тарифы Киевстара — кто сможет платить меньше

Дата публикации 14 августа 2025 18:15
Киевстар снизит стоимость некоторых тарифов — кто сможет платить на 50% меньше
Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор ввел для абонентов выгодное акционное предложение. Киевстар позволил украинцам уменьшить стоимость определенных тарифных планов на 20-50%. Новая цена будет действовать в течение шести месяцев пользования пакетом услуг.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

Как получить скидку от Киевстара

Акция продлится с 14 августа до 31 декабря 2025 года. В этот период необходимо посетить любое физическое отделение оператора или интернет-магазин и приобрести смартфон с 4G-покрытием. Скидки распространяются на два тарифа: "ВСЕ РАЗОМ Легкий" и "ВСЕ РАЗОМ Крутий".

Придется либо купить новый стартовый пакет, либо перейти со своего тарифного плана. Как только состоится подключение, для абонента активируется сниженная стоимость в течение полугода, то есть на шесть оплат. При этом размер скидки варьируется:

  • 20% — на "ВСЕ РАЗОМ Легкий";
  • 50% — на "ВСЕ РАЗОМ Крутий".

"Для новых абонентов скидка начнет действовать со второго списания платы за тариф, поскольку первая плата включена в стоимость стартового пакета. Для пользователей, перешедших с другого тарифа — в день после покупки смартфона", — констатировали на сайте Киевстара.

Какие услуги получат украинцы

Пользователи "ВСЕ РАЗОМ Легкий" платят за наполнение 350 грн/мес. Они получают 20 ГБ трафика, безлим в сети, 150 минут на звонки по Украине и за границу, домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с. Со скидкой стоимость составит 280 грн/мес.

Тарифный план "ВСЕ РАЗОМ  Крутий" стоит 500 грн/мес. За такие деньги абоненты получают 50 ГБ мобильного трафика, безлим в сети, 300 минут на разговоры, домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. Со скидкой 50% плата составит 250 грн/мес.

В обоих пакетах действует услуга "Роуминг как дома". Плюс доступна одна Суперсила на выбор. Украинцы могут подключить Киевстар ТВ, SIM для планшета, SIM для второго телефона, 5 ГБ в роуминге и другие. В более дорогом тарифе дополнительно предусмотрена SIM для роутера (+150 ГБ трафика).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинские пенсионеры могут подключить бюджетные тарифы от популярных мобильных операторов. Киевстар предлагает пакет услуг "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/мес., Vodafone — Red Start за 240 грн/мес. Они доступны для контрактных абонентов.

Также мы писали, что в Украине тестируют Starlink Direct to Cell — технологию, которая позволяет отправлять SMS через спутник без дополнительного оборудования. Киевстар запустит сервис осенью 2025 года, на старте абонентам не придется платить за услугу.

