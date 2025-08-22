Подключение нового тарифа Киевстара — как его заказать после пополнения счета

Мужчина разговаривает по телефону. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Абонентам Киевстара не обязательно ждать, пока придет плановая дата оплаты пакета услуг. Раньше приходилось оттягивать замену тарифного плана и дополнительно покрывать предоставление дневного объема сервисов. Но теперь украинцы могут осуществить заказ нового тарифа вне очереди.

как подключить тарифный план Киевстара после пополнения счета.

Внеочередной заказ тарифа

Инструкцию по подключению пакета услуг дала пресс-служба мобильного оператора на официальном сайте Киевстара. Как известно, до июня 2022 года абоненты предоплаты могли заказать новый тариф лишь после выполнения двух условий:

первое — пропустить день плановой оплаты;

второе — заплатить за пакет услуг на день.

Такой подход накладывал ограничения на клиентов компании, поэтому в Киевстаре решили отменить специальные условия. Сейчас украинцам ничего не мешает в любой момент заказать подключение нового основного тарифа. Для этого существует несколько альтернативных способов, а именно:

позвонить по номеру 477*202;

воспользоваться системой самообслуживания "Мой Киевстар";

позвонить в контакт-центр;

посетить фирменный магазин оператора.

"Киевстар в дальнейшем работает над улучшением клиентского опыта своих клиентов. Не только упрощая условия тарифов и услуг, но и предлагая новые", — добавили в компании.

Сниженные цены на услуги Киевстара

Ранее мы рассказывали, что клиенты мобильного оператора могут получить 20% или 50% скидки на 6 месяцев пользования некоторыми тарифными планами, в частности "ВСЕ РАЗОМ Легкий" и "ВСЕ РАЗОМ Крутий". Для этого нужно выполнить одно условие — купить в интернет-магазине или физическом отделении Киевстара смартфон с 4G-покрытием.

"Чтобы получить скидку, станьте пользователем тарифов ВСЕ РАЗОМ Легкий или ВСЕ РАЗОМ Крутий — перейдите с другого тарифа, приобретите стартовый пакет или проверьте, пользуетесь ли уже одним из них", — уточнила пресс-служба оператора.

Необходимо осуществить покупку до 31 декабря 2025 года. Тогда в течение полугода за тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий" придется платить 280 грн/мес. вместо 350 грн, а за пакет услуг "ВСЕ РАЗОМ Крутий" — 250 грн/мес. вместо 500 грн. Для новых абонентов скидка начнет действовать со второго списания, для текущих клиентов — в день после покупки телефона.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, потеря SIM-карты Киевстара не является критической проблемой — номер можно восстановить как самостоятельно, так и в магазинах оператора. Самостоятельное восстановление доступно для абонентов подписки и стоит 100 грн.

Также мы писали, какие бюджетные тарифы для пенсионеров предлагают разные мобильные операторы. Киевстар запустил пакет услуг "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/мес., Vodafone имеет недорогой тарифный палн Red Start за 240 грн/мес.