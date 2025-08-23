Безплатні послуги від Київстару — як тиждень не платити за хвилини і мегабайти

Хлопець з телефоном. Фото: Unsplash

Абоненти популярного мобільного оператора цілий тиждень можуть не платити за послуги зв’язку, але користуватися ними. Пропустивши чергову оплату за тариф Київстару, дозволяється скористатися сервісом "Тиждень довіри", причому таке право надається щомісяця.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які обсяги послуг Київстар надає безплатно.

"Тиждень довіри" від Київстару

Нерідко трапляється, що абонент випадково пропустив день оплати тарифного плану, а поповнити рахунок на телефоні немає можливості. Ситуація не безвихідна: завдяки послузі "Тиждень довіри" українцям надається семиденний доступ до:

домашнього інтернету;

перегляду ТБ;

дзвінків на номери оператора;

100 МБ трафіку щодня.

"Підключити послугу можна раз на місяць, якщо на рахунку недостатньо коштів, а доступ до інтернету і телебачення вже вимкнено. Тиждень довіри відключається автоматично через 7 днів або щойно ви поповните рахунок", — йдеться на офіційному сайті Київстару.

Доплачувати за сервіс не потрібно. Замовити його можна кількома способами:

надіслати запит *461#;

активувати в застосунку "Мій Київстар" у розділі "Послуги";

зателефонувати на 460 або 0 800 300 460.

Протягом п’яти хвилин все запрацює. Перевірити залишок днів можна через запит *460#. На п'ятий день користування мобільний оператор нагадує про потребу поповнити рахунок на телефоні для оплати тарифного плану.

Найдорожчий і найдешевший тариф Київстару

Компанія пропонує клієнтам пакети послуг на різний гаманець. Очевидно, чим дорожче тариф, тим більше його наповнення. Бюджетною вважається пропозиція "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/міс. (доступна лише пенсіонерам та особам з інвалідністю). За такі гроші абоненти отримують 10 ГБ трафіку, безлім у мережі, 100 хвилин на розмови по Україні, 100 SMS.

Також у пакет входить Київстар ТБ Легкий і домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с. Із доступних Суперсил — "Відео на ходу", 100 хвилин на інші мережі та за кордон, 5 ГБ у роумінгу, "Соцмережі та месенджери"

Найдорожчий тарифний план — "ВСЕ РАЗОМ Крутий" за 500 грн/міс. Він включає 50 ГБ трафіку, безлім у мережі, 300 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон, домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с. Серед Суперсил (одна на вибір): Київстар ТБ, "Відео на ходу", SIM для роутера, SIM для планшета, SIM для другого телефона, 5 ГБ у роумінгу, "Соцмережі та месенджери".

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абоненти Київстару можуть підключити новий тарифний план, не чекаючи чергової оплати пакету послуг. Для цього треба зателефонувати на 477*202, замовити тариф у мобільному додатку чи звернутися до оператора контакт-центру.

Також ми писали, що в Україні протестували Starlink Direct to Cell — технологію відправки SMS напряму через супутник без додаткового обладнання. Її планують запустити восени 2025 року по всій підконтрольній території держави.