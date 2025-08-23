Видео
Україна
Бесплатная связь и интернет — кто может воспользоваться даром

Бесплатная связь и интернет — кто может воспользоваться даром

Дата публикации 23 августа 2025 19:15
Бесплатные услуги от Киевстара — как неделю не платить за минуты и мегабайты
Парень с телефоном. Фото: Unsplash

Абоненты популярного мобильного оператора целую неделю могут не платить за услуги связи, но пользоваться ими. Пропустив очередную оплату за тариф Киевстара, разрешается воспользоваться сервисом "Неделя доверия", причем такое право предоставляется ежемесячно.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие объемы услуг Киевстар предоставляет бесплатно.

Читайте также:

"Неделя доверия" от Киевстара

Нередко случается, что абонент случайно пропустил день оплаты тарифного плана, а пополнить счет на телефоне нет возможности. Ситуация не безвыходная: благодаря услуге "Неделя доверия" украинцам предоставляется семидневный доступ к:

  • домашнему интернету;
  • просмотру ТВ;
  • звонкам на номера оператора;
  • 100 МБ трафика ежедневно.

"Подключить услугу можно раз в месяц, если на счету недостаточно средств, а доступ к интернету и телевидению уже отключен. Неделя доверия отключается автоматически через 7 дней или как только вы пополните счет", — говорится на официальном сайте Киевстара.

Доплачивать за сервис не нужно. Заказать его можно несколькими способами:

  • отправить запрос *461#;
  • активировать в приложении "Мой Киевстар" в разделе "Услуги";
  • позвонить на 460 или 0 800 300 460 или 0 800 300 460.

В течение пяти минут все заработает. Проверить остаток дней можно через запрос *460#. На пятый день пользования мобильный оператор напоминает о необходимости пополнить счет на телефоне для оплаты тарифного плана.

Самый дорогой и дешевый тариф Киевстара

Компания предлагает клиентам пакеты услуг на разный кошелек. Очевидно, чем дороже тариф, тем больше его наполнение. Бюджетным считается предложение "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/мес. (доступно только пенсионерам и лицам с инвалидностью). За такие деньги абоненты получают 10 ГБ трафика, безлим в сети, 100 минут на разговоры по Украине, 100 SMS.

Также в пакет входит Киевстар ТВ Легкий и домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с. Из доступных Суперсил — "Видео на ходу", 100 минут на другие сети и за границу, 5 ГБ в роуминге, "Соцсети и мессенджеры"

Самый дорогой тарифный план — "ВСЕ РАЗОМ Крутий" за 500 грн/мес. Он включает 50 ГБ трафика, безлим в сети, 300 минут на звонки по Украине и за границу, домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. Среди Суперсил (одна на выбор): Киевстар ТВ, "Видео на ходу", SIM для роутера, SIM для планшета, SIM для второго телефона, 5 ГБ в роуминге, "Соцсети и мессенджеры".

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абоненты Киевстара могут подключить новый тарифный план, не дожидаясь очередной оплаты пакета услуг. Для этого надо позвонить на 477*202, заказать тариф в мобильном приложении или обратиться к оператору контакт-центра.

Также мы писали, что в Украине протестировали Starlink Direct to Cell — технологию отправки SMS напрямую через спутник без дополнительного оборудования. Ее планируют запустить осенью 2025 года по всей подконтрольной территории государства.

Киевстар связь мобильный интернет услуги мобильный оператор
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
