Пенсії у вересні — хто отримуватиме більше грошей та чому можна залишитись без виплат

У вересні 2025 року українські пенсіонери продовжать отримувати свої виплати. Для деяких громадян похилого віку пенсія зросте, а в окремих випадках нарахування грошей можуть призупинити.

Про те, що чекає на українців 60+ у серпні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

У кого розмір виплат збільшиться у вересні

В Пенсійному фонді зазначають, що у вересні сума виплат для українців, чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн, може збільшитись. Розмір надбавок залежить від віку:

70–74 роки — 300 грн;

75–79 років — 456 грн;

80 років і старше — 570 грн.

Подавати заяви не потрібно — перерахунок роблять автоматично. Крім того, самотні пенсіонери від 80 років, які потребують постійного догляду, можуть отримати ще одну надбавку — 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних (944 грн). Щоб отримати ці гроші, потрібно надати:

медичний висновок;

довідку про склад сім’ї;

заяву до Пенсійного фонду;

підтвердження, що немає працездатних родичів.

Коли виплату пенсії можуть зупинити

Згідно з законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у вересні пенсіонерам варто бути уважними, адже держава може призупинити нарахування, якщо виникнуть такі ситуації:

Не пройшли обов’язкову ідентифікацію — це стосується, зокрема, переселенців. Помилки в документах — виплати зупиняють, доки не виправите інформацію в Пенсійному фонді. Визнання зниклим безвісти — виплати відновлять лише після підтвердження, що отримувач живий. Відсутність руху коштів на рахунку понад 6 місяців — якщо не знімаєте або не витрачаєте пенсію, виплати можуть зупинити. Постійне проживання за кордоном — якщо ви переїхали назавжди, пенсію не платять (виняток — тимчасові поїздки та статус біженця).

Для працюючих пенсіонерів теж є певні обмеження. Якщо людина почала працювати на ті й же посаді після оформлення пенсії за вислугу років, нарахування тимчасово припиняють.

Пільговий проїзд для пенсіонерів у вересні

У вересні пенсіонери зможуть безплатно їздити приміськими електричками (за пенсійним посвідченням). Для швидкісних і поїздів далекого сполучення пільг немає — квитки оплачуються повністю.У містах пенсіонери мають право на безплатний проїзд в автобусах, трамваях і тролейбусах, але метро та таксі оплачуються окремо.

