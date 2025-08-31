Соціальні виплати в Україні — Гетманцев розповів, чи затримуватимуть пенсії та зарплати

Гетманцев розповів, чи можуть затримувати пенсії та зарплати
Через війну економічна ситуація в Україні значно ускладнилася. Попри це, громадяни похилого віку продовжують отримувати пенсії, а медики та педагоги — зарплати. Однак у деяких українців виникає побоювання, що в Україні можуть розпочатись затримки соціальних виплат.
Про те, чи можуть в Україні почати затримувати виплату пенсій та зарплат, в інтервʼю для Новини.LIVE розповів голова фінансового комітету Данило Гетманцев.
Чи можуть затримувати соціальні виплати в Україні
За словами експерта, попри війну, в Україні не було жодних затримок із соціальними виплатами, пенсіями та зарплатами. З 2022 року всі соціальні зобов’язання виконуються вчасно. Це стосується:
- пенсій;
- зарплат вчителів, медиків та інших державних працівників.
Виплати здійснюються регулярно, включно з індексацією пенсій.
"Так, у 2025 році у нас заморожені наші стандарти соціальні, але це не стосується пенсій. Пенсії продовжують індексуватися. Але моя позиція в тому, що їх треба розморозити й за 2025 рік також перерахувати людям, збільшити відповідні соціальні виплати", — наголошує Гетманцев.
Він також додав, що рішення заморозити деякі соціальні стандарти є не найкращим рішенням у сучасних умовах, тому під час розгляду бюджету на 2026 рік потрібно звернути на це увагу.
Тож жодних підстав для затримок у найближчому майбутньому немає. Влада професійно виконує свою роботу і гарантує стабільність публічних фінансів.
Що ще варто знати українцям
Раніше ми писали, що остання індексація пенсій в Україні відбулася 1 березня 2025 року. Це робиться, щоб захистити доходи пенсіонерів від інфляції.
Також ми розповідали, що мінімальна зарплата — державний соціальний стандарт, який мають дотримуватися всі підприємства та роботодавці в Україні, незалежно від форми власності чи способу оплати праці.
